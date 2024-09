A influenciadora digital mostrou a filha, Maria Flor, sendo carinhosa com o irmão caçula, José Leonardo, que nasceu há uma semana

Virginia Fonseca explodiu o fofurômetro das redes sociais na tarde deste domingo, 15, ao compartilhar um momento fofo entre os filhos caçulas, Maria Flor, de 1 aninho, e José Leonardo, que nasceu no último dia 8.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital postou uma foto em que aparece em uma poltrona, com os dois herdeiros nos braços. Depois, a mulher do cantor Zé Felipe mostrou um vídeo em que Flor dá um beijinho no irmão.

Ao dividir o momento fofo, a mamãe se derreteu. "Domingando com muito amor", escreveu ela, que também é mãe de Maria Alice, de três anos.

O post encantou os internautas. "Flor é fofa demais", disse uma seguidora. "Florzinha é só carinho com o irmãozinho José. Que amor lindo", escreveu outra. "Esse vídeo é o reflexo do amor que existe nessa família", falou uma fã.

Recentemente, Virginia falou sobre José Leonardo ser dorminhoco. "Ele me emgabela direitinho. Tá na hora de mamar, mas quer ficar dormindo, aí como eu amo ficar assim com ele, deixo, mas já já não vai ter pra onde correr e nem fugir, vai ter que ser acordado", contou sobre ter que atrapalhar o sono do pequeno.

Confira:

Virginia usa carro para se locomover em sua mansão

A influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou que está tendo que usar um de seus carros para se locomover em sua gigantesca mansão em Goiânia. Neste domingo, 15, a famosa se gravou no veículo indo até seu salão de beleza particular.

Até uns dias antes do nascimento de seu terceiro filho com Zé Felipe, o pequeno José Leonardo, a apresentadora do SBT ia até o local a pé. Ela subia os inúmeros degraus até a parte de cima da propriedade, contudo, agora com os pontos da cesariana, a empresária não está podendo fazer esforços.

Na companhia da mãe, Margareth Serrão, ela se gravou dirigindo e explicou o motivo de pegar o automóvel. "Indo passear? Não, indo pro salão dar um jeito na cabeleira", compartilhou e exibiu o longo caminho até o espaço. Saiba mais!