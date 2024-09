Virginia fez plástica após nascimento de José Leonardo? Médica diz a verdade

Filho de Virginia e Zé Felipe, José Leonardo nasceu neste domingo, 8; internautas se questionaram se a empresária já teria feito plástica após o parto

Virginia (25) deu à luz José Leonardo, seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe (26), neste domingo, 8. Após o nascimento do bebê, fãs e internautas questionaram se a empresária teria feito cirurgia plástica, ainda na sala de parto, para voltar com a barriga ao normal.

Em um vídeo compartilhado no Instagram, um especialista aparece entrando na sala e, por isso, alguns fãs pensaram que seria um cirurgião plástico. Porém, a médica ginecologista e obstetra Fabiana Garcia dos Santos, responsável pelo nascimento do caçula de Virginia , explicou nos comentários da publicação do parto o que aconteceu.

"[Ela] não fez plástica", começou a ginecologista. "Ela fez a sutura da pele". O procedimento de sutura é comum para mães que fazem o parto cesárea, em que são feitas incisões no útero e abdômen da mulher para dar à luz. Ele serve para fechar o corte, deixando a cicatrização melhor.

Irmão de Maria Alice (3) e Maria Flor (1), José Leonardo chegou ao mundo em Goiânia às 17h00, pesando 3.590kg e com 49,5 centímetros. O nome do bebê é uma homenagem ao pai, José Felipe, e ao avô paterno, o cantor sertanejo Leonardo (60).

"Eu sou só gratidão, nosso príncipe é perfeito, cheio de saúde e já amado por todos! Peço a Deus que lhe dê saúde, paz, amor, sabedoria, humildade e sucesso sempre! Te amamos Zé Leonardo! Você é lindo e sua família está feliz demais com sua chegada, meu amor", escreveu a empresária, em uma publicação feita em seu perfil do Instagram.

Na última semana, fãs e internautas estavam torcendo pela chegada do pequeno. Virginia passou alguns dias mostrando os preparativos para o nascimento do caçula, como o quarto do bebê e sua mala para a maternidade.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE FABIANA GARCIA, MÉDICA OBSTETRA RESPONSÁVEL PELO PARTO DE VIRGINIA: