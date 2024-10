Viih Tube relata principais diferenças entre as duas gestações: 'Opostas'

Na reta final da segunda gravidez, Viih Tube revelou quais diferenças sentiu entre as gestações de Ravi e Lua, seus filhos com Eliezer

A influenciadora digital e empresária Viih Tube está contando os dias para a chegada do filho caçula, Ravi, fruto de seu casamento com o ex-BBB Eliezer. A famosa, que também é mãe de Lua, de 1 ano e meio, abriu o coração e dividiu com os seguidores um breve relato sobre as duas gestações.

Por meio de seus stories no Instagram, Viih abriu uma caixinha de perguntas e selecionou algumas dúvidas enviadas por internautas para responder. Ao ser questionada se percebeu alguma diferença entre a gravidez de menino e menina, a influenciadora explicou que as gestações foram bem opostas.

"Muita diferença, não sei se é o fato do gênero [do bebê], mas para mim foram duas gestações completamente diferentes, em todos os sentidos. Opostas mesmo. Da Lua, eu tive muito sono, do Ravi fiquei muito ativa. Da Lua, não tive libido, na do Ravi eu tive. Na da Lua muita espinha, do Ravi não", contou Viih Tube.

"Então, realmente, foi muito oposta uma da outra, emocional também, da Lua era muita dúvida, medos… Do Ravi é uma ansiedade mais gostosa, mais leve por ser a segunda vez. Mas ao mesmo tempo você quer parir logo, a da Lua eu não tinha pressa, estava só vivendo a gravidez. É bem diferente", completou ela.

Eliezer, que estava ao lado da companheira durante a interação com o público, confirmou o relato e garantiu que Viih dormia bastante durante a gravidez da primogênita do casal. "Principalmente na questão de sono. Dormiu quase a gestação inteira", acrescentou o ex-BBB, por fim.

Vale lembrar que o filho caçula de Viih Tube e Eliezer está previsto para nascer em novembro deste ano. A influenciadora contou aos seguidores que, nos próximos dias, quando completa 37 semanas de gravidez, o bebê pode chegar a qualquer momento.

