Na reta final da gravidez, Viih Tube mostra itens da mala de maternidade

A influenciadora digital Viih Tube compartilhou detalhes da mala de maternidade que preparou para a chegada de Ravi, seu segundo filho com Eliezer

Prestes a completar 9 meses de gestação, a influenciadora digital Viih Tube usou as redes sociais nesta quarta-feira, 23, para compartilhar detalhes da mala de maternidade que preparou para a chegada de Ravi, seu segundo filho com Eliezer. Em um vídeo compartilhado no feed do Instagram, ela mostrou tudo o que pretende levar.

"Montando a mala maternidade do Ravi. Esqueci alguma coisa, mamães? Peguem a lista da maternidade de vocês, muitas coisas que levei não precisa levar, eles fornecem, foi apenas porque quis", declarou ela na legenda da publicação.

No vídeo, ela conta que colocou três looks completos: um para a entrada, outro para a sala de parto e um terceiro para a saída. "Coloquei cada um em um zíper pra ficar mais organizado, escolhei roupas muito mais confortáveis", detalhou ela.

Além disso, a influencer está levando roupas de vários tamanhos, fraldas, lenços, xampu e sabonete. E ela explicou que a maternidade não pede esse itens, mas achou melhor se precaver. "Tô levando porque a Lua teve muita sensibilidade, então achei melhor prevenir", explicou.

Cobertas, mantas, toalhas, necessaire, escova de cabelo, maquiagem e caderneta de vacinação também estão entre os itens que a acompanharão no hospital. "Eu amei, coube tudo", finalizou ela. Veja:

Viih Tube relata dores na reta final da segunda gravidez: 'Está inflamado'

Marido de Viih Tube, o ex-BBB Eliezer usou as redes sociais na noite de segunda-feira, 21, para contar aos seguidores que a influenciadora digital está sentindo bastante dor na reta final da gravidez. O influenciador mostrou a esposa deitada na cama utilizando gelo para aliviar o desconforto na região da púbis. "É para aliviar o ciático, né?", questionou o ex-BBB.

"Não. O púbis. Está inflamado", explicou Viih Tube. "Está doendo muito, mamãe?", seguiu Eliezer, recebendo uma resposta positiva da companheira. "Mandem dicas do que fazer pra aliviar as dores de grávida na hora de dormir. Gelo pra aliviar a pubalgia [dor na região da púbis]", escreveu ele ao mostrar a situação da influenciadora.

