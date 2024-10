Eliezer se revolta com fake news envolvendo o filho: 'Perverso'

Eliezer se revoltou ao se deparar com uma fake news envolvendo Ravi, seu segundo filho com Viih Tube, que ainda nem nasceu

Em suas redes sociais, Eliezere Viih Tube sempre compartilham diversos momentos de sua rotina com seus milhões de seguidores. Os ex-BBBs são pais da pequena Lua, de um ano, e estão à espera de Ravi, que deve nascer em breve.

Nesta quarta-feira, 23, o famoso surgiu revoltado em seu Instagram Stories após se deparar com uma fake news. Recentemente, o gatinho de estimação do casal morreu, porém um portal de notícias deu a entender que Ravi era quem havia morrido.

"Tem gente mandando isso aqui para a gente, perguntando se a gente está bem. Eu não sei nem falar disso aqui, eu não tenho nem nome para isso, não sei como descrever isso aqui. Dá até vontade de chorar quando eu leio isso aqui. Isso aqui para mim é de uma perversidade enorme, é perverso", começou Eliezer, visivelmente abalado.

Em seguida, ele ressaltou que respeita o trabalho da imprensa. "Respeitamos muito o trabalho da imprensa, mas isso aqui não é jornalismo. Se quisesse uma matéria com a gente, com a nossa família, com a nossa história era só ter pedido. Não precisava ter colocado de uma forma para parecer que o nosso filho tinha morrido. Estamos bem, isso aí é mentira. Tem seis dias que essa matéria está no ar, só chegou para a gente agora".

Para concluir, Eliezer pediu para que a matéria seja retirada do ar. "Eu espero que o mínimo que o portal faça é tirar isso do ar. Eu acho que tem limites para tudo, acho que foi passado todos os limites. Graças a Deus, é mentira. Só para vocês entenderem, quando você clica na matéria, eles estão falando do nosso gatinho que morreu semana passada. Só que eles só colocam isso quando você lê a matéria até o final", finalizou.

Reta final

Marido de Viih Tube, o ex-BBB Eliezer usou as redes sociais para contar aos seguidores que a influenciadora digital está sentindo bastante dor na reta final da gravidez. Os dois estão à espera de Ravi, filho caçula do casal.

Por meio de seus stories no Instagram, Eliezer mostrou Viih, que está prestes a completar nove meses de gestação, deitada na cama utilizando gelo para aliviar o desconforto na região da púbis. "É para aliviar o ciático, né?", questionou o ex-BBB.

"Não. O púbis. Está inflamado", explicou Viih Tube. "Está doendo muito, mamãe?", seguiu Eliezer, recebendo uma resposta positiva da companheira. "Mandem dicas do que fazer para aliviar as dores de grávida na hora de dormir. Gelo pra aliviar a pubalgia [dor na região da púbis]", escreveu ele ao mostrar a situação da influenciadora.

