Viih Tube abre álbum de fotos encantadoras com os filhos: 'Herança do Senhor'

A influenciadora Viih Tube encantou ao mostrar algumas fotos de momentos especiais ao lado de Lua e Ravi, seus filhos com Eliezer

A influenciadora digital e empresária Viih Tube encantou os seguidores neste domingo, 19, ao compartilhar novos registros fofíssimos em família nas redes sociais. Em seu perfil oficial no Instagram, a esposa de Eliezer abriu um álbum de fotos ao lado dos dois filhos do casal, Lua, de 1 ano, e Ravi, de 2 meses.

Nas imagens, Viih aparece sentada no quartinho do caçula com os pequenos no colo. Esbanjando alegria, a mamãe coruja não poupou sorrisos ao posar com as crianças para a câmera.

Ainda na sequência de cliques, a influenciadora mostrou uma foto da primogênita andando na área externa de sua mansão. Para fechar o carrossel com chave de ouro, Viih Tube escolheu um registro de Eliezer, também sorridente, segurando Ravi nos braços.

"Os filhos são herança do Senhor", escreveu a famosa na legenda da postagem, que rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários dos internautas. "Essa é a verdadeira riqueza! Parabéns", declarou uma seguidora. "É muito bom ver a felicidade de vocês", disse outra.

Recentemente, Viih Tube celebrou a evolução do pequeno Ravi, que precisou ficar internado na UTI pediátrica por algumas semanas no mês de dezembro após ser diagnosticado com enterocolite. "O pescocinho está cada dia ficando mais firme. Obrigada, meu Deus, pelo desenvolvimento do meu pequeno", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Milionária, Lua surpreende a avó com carro de luxo

Recentemente, a pequena Lua Di Felice, de apenas um ano, chamou a atenção dos internautas pelo gesto carinhoso à avô, Viviane Di Felice, mãe da influenciadora digital e ex-BBBViih Tube. Isso porque a menina presentou a vovó com um Porsche Panamera, que pode ultrapassar o valor de R$ 600 mil no mercado automobilístico.

O modelo do veículo escolhido é branco, com um painel de controle digital e estofados em couro preto. Viviane anunciou a novidade em seu perfil no Instagram, que conta com mais de 600 mil seguidores, e agradeceu a neta; confira detalhes!

Leia também: Viih Tube diz que filha é mais rica do que ela e revela conta bancária