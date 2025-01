Viih Tube diz que filha é mais rica do que ela e revela conta bancária

A influenciadora digital e empresária Viih Tube, de 24 anos, afirma que o cachê da primogênita Lua, de um ano, é bem mais alto do que o dela

A influenciadora digital e ex-BBBViih Tube, de 24 anos, decidiu expor a conta bancária da primogênita, Lua Di Felice, de um ano, fruto do relacionamento com o também ex-BBBEliezer Netto, de 31. O surpreendente é que a jovem contou que a criança já é mais rica do que ela e disse que o dinheiro vem dos trabalhos publicitários que a menina participa, tanto sozinha quanto com os pais.

"Com certeza, minha filha é mais rica do que eu. Bem mais", declarou Viih em entrevista ao podcast Pod Sê. Na sequência, a matriarca, que também é mãe de Ravi, de dois meses, confirmou que a menina já tem bem mais que R$ 1 milhão na conta bancária.

"[O dinheiro] vem dos trabalhos que ela participa. A minha filha já trabalha com publicidade dentro das minhas redes comigo e ela tem o valor dela, que eu acho que ela merece. É uma coisa que cuido muito, para que sejam marcas muito tranquilas e que respeitem minha filha", disse.

Trabalho infantil

Quando se trata de trabalho infantil, Viih Tube afirma que segue todas as regras à risca. "Não pode fazer uma gravação com a criança em horário escolar, você não pode fazer uma gravação com a criança em um horário que ela não está bem. Tem que ser algo muito rápido. Tem muitas regras para seguir que muitos artistas nem seguem, mas é assim que funciona. É uma criança, ela não é obrigada a estar ali."

A influencer não quis revelar o cachê da menina, mas garantiu que é muito dinheiro. "Hoje, minha filha faz [campanhas], por exemplo, para marca de sapato. Eu já coloco o sapato para sair e já gravo. Só ali, ela já ganhou uma bolada. É muito dinheiro. Ela é bem mais cara que eu", ressaltou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lua 🌙💜 (@pequenalua)

Leia também: Viih Tube impressiona ao revelar conta de luz de sua mansão com lago