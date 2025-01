Viih Tube celebra desenvolvimento do filho: 'Mais firme'

Em suas redes sociais, Viih Tube mostrou um momento especial ao lado do filho Ravi, de dois meses, e celebrou o desenvolvimento do pequeno

Em suas redes sociais, Viih Tube sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 33 milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 14, a digital influencer publicou em seu Instagram Stories um vídeo em que aparece colocando o filho Ravi, de dois meses, na posição de bruços.

A famosa celebrou o fato de o bebê já conseguir segurar o próprio pescoço. "O pescocinho está cada dia ficando mais firme. Obrigada, meu Deus, pelo desenvolvimento do meu pequeno", disse ela.

Ravi precisou ser internado na UTI poucos dias após seu nascimento devido à uma inflamação no intestino. Além do pequeno, Viih e Eliezertambém são pais de Lua, de um ano.

Tratamento estético

A influenciadora digital Viih Tube revela que teve estrias na gravidez do seu segundo filho, Ravi. Ela contou que ficou com as marcas em sua pele, mas já iniciou um tratamento para eliminar as estrias.

O tratamento dela é feito com o método desenvolvido pela especialista Bárbara Aguiar e custa em torno de R$ 1700 cada sessão por cada região do corpo a ser tratada. De acordo com o Jornal O Globo, o tratamento de Viih Tube terá o valor de cerca de R$ 7 mil cada sessão.

O protocolo é feito com foco em regenerar a pele. “Nosso tratamento se trata de uma regeneração completa da pele estriada. Ou seja, usamos agulhas para remover toda primeira camada de pele para acontecer essa regeneração. Aproveitamos do processo inflamatório que causamos para suplementar vitaminas que ajudam ainda mais na reestruturação desse tecido. Nada é injetado no paciente”, disse a especialista à publicação.

Por sua vez, Viih Tube contou que não sente dor durante o tratamento e que teve estrias em várias partes do corpo. "Estou fazendo meu procedimento nas estrias, que já fiz nas da Lua, quando veio na gravidez, e deu certo. Agora estou fazendo nas estrias do Ravi porque veio o triplo. Misericórdia! Dessa vez apareceu estrias no interno de coxa, dos lados, na barriga, atrás do joelho, nas pernas... foi muita estria, e engordei menos que na da Lua. Cada gravidez é uma. É um procedimento muito diferente e me sinto segura fazendo. Não dói absolutamente nada. Vi resultado não só coloração, mas na finura. Ela some praticamente. Fica bem fininha. Devo fazer umas três sessões", contou.

Leia também: Viih Tube se derrete ao compartilhar fotos de Ravi fantasiado