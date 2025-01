Milionária, Lua surpreende e presenteia a avó com carro de luxo

Após a influenciadora digital Viih Tube revelar a fortuna da filha, Lua Di Felice, de um ano, presenteia a avó, Viviane Di Felice, com veículo luxuoso

A pequena Lua Di Felice, de apenas um ano, chamou a atenção dos usuários nesta quarta-feira, 15, pelo gesto carinhoso à avô, Viviane Di Felice, mãe da influenciadora digital e ex-BBBViih Tube. Isso porque a menina presentou a vovó com um Porsche Panamera, que pode ultrapassar o valor de R$ 600 mil no mercado automobilístico. O modelo do veículo escolhido é branco, com um painel de controle digital e estofados em couro preto.

Viviane anunciou a novidade em seu perfil no Instagram, que conta com mais de 600 mil seguidores, e agradeceu a neta: "Quem será que deu o carro para a vovó? Que privilégio, Deus! Obrigada, Deus, por tudo o que proporciona para a nossa família! Te amo, Lua", escreveu na legenda da publicação em que consta Viviane ao lado do veículo.

Em outro registro, Viih e Lua aparecem dentro do carro celebrando a conquista do presente. Confira, abaixo, as publicações:

Viih Tube revela fortuna da filha

Recentemente, a influenciadora e empresária Viih Tube revelou quanto já guardou para a filha, Lua Di Felice, desde o nascimento da bebê. O surpreendente é que a jovem contou que a criança já é mais rica do que ela e disse que o dinheiro vem dos trabalhos publicitários que a menina participa, tanto sozinha quanto com os pais.

"Ela já trabalha com publicidade dentro das minhas redes e ela tem o valor dela, no trabalho dela e ela merece. Minha filha já é mais rica que eu. Bem mais", contou em entrevista ao podcast Pod Sê. Além disso, ela também pontuou que escolhe a dedo os trabalhos da filha e que respeita o espaço dela. Confira!

