Vem neném? Hariany se pronuncia sobre rumores de gravidez com filho de Leonardo

Vem bebê aí? Hariany Almeida comenta especulações sobre a chegada de seu primeiro herdeiro com o filho de Leonardo, Matheus Vargas

Na última terça-feira, 22, Hariany Almeida se tornou alvo de especulações sobre uma possível gravidez após compartilhar novas fotos em suas redes sociais. Agora, a influenciadora digital se manifestou sobre os rumores de que estaria à espera de seu primeiro herdeiro com Matheus Vargas, que é filho do cantor sertanejo Leonardo.

Para quem não acompanhou, os boatos começaram depois que Hariany Almeida marcou presença no aniversário de dois anos da pequena Maria Flor, que é filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe. Isso porque a influenciadora apostou em um vestido cor-de-rosa em um modelo mais largo e com um tecido fluído, o que deu início às especulações.

Além do modelito, Hariany também acabou dando ‘força’ aos rumores ao compartilhar alguns cliques em que aparece posando de lado e esconde a ‘suposta’ barriguinha. Por isso, muitos seguidores começaram a especular nos comentários: ‘Será que tá grávida?’, uma fã perguntou. “Vem neném”, escreveu outro. “Está gravidinha”, disse mais um.

Diante das especulações, Hariany se pronunciou por meio de sua assessoria em uma nota enviada à colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles. Sincera, a influencer negou a suposta gestação e ironizou os comentários: “É mentira. Tudo por causa das fotos que eu postei e o povo dizendo que eu tô com cara de grávida. E eu achando que estava bonita”, ela declarou.

Vale lembrar que Hariany e Matheus Vargas completaram o primeiro ano de namoro no dia 11 de setembro. Na ocasião, o filho do cantor Leonardo com Liz Vargas fez questão de comemorar a data fazendo uma declaração para a amada: "1 aninn com esse ser que, ao mesmo tempo que me transmite uma paz surreal, também sabe ser o caos purin”, iniciou;

“1 ano cheio de desafios com toda certeza, coisas que mesmo com a internet contando suas fábulas sobre nós, talvez jamais saberão o que já passamos de verdade nesse tempo juntos. Apesar do ano difícil que tive até aqui, você me ajudou e me apoiou de uma forma que poucos fizeram. Obrigado por aparecer na minha vida”, Matheus se declarou para Hariany.

Hariany ganha declaração da esposa de Leonardo:

Recentemente, a esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, usou suas redes sociais para comemorar uma data especial. No aniversário da namorada de Matheus Vargas, Hariany Almeida, ela afastou as especulações de que as duas não se dariam bem e enviou um recado sincero e repleto de carinho para a influenciadora digital.

