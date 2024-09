Poliana Rocha afasta especulações ao mandar recado sincero para Hariany: ‘Brilhar’

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha afasta rumores e envia um recado sincero para a namorada de seu enteado, Hariany

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, usou suas redes sociais para comemorar uma data especial no último domingo, 22. No aniversário da namorada de Matheus Vargas, Hariany, ela afastou as especulações de que as duas não se dariam bem e enviou um recado sincero e repleto de carinho para a influenciadora digital.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Poliana compartilhou um clique em que aparece posando ao lado da nora de consideração. Na legenda, a jornalista celebrou a data e desejou somente coisas boas à influenciadora digital: “Feliz aniversário, que este novo ciclo venha repleto de realizações, saúde e felicidade”, desejou.

“Que cada momento seja uma oportunidade para você brilhar e conquistar tudo o que deseja!!! Parabéns”, Poliana escreveu sobre a namorada do enteado, Matheus Vargas. Vale lembrar que o cantor sertanejo é o quinto filho de Leonardo, fruto do relacionamento do artista com a ex-miss e integrante do grupo Banana Split, Liz Vargas.

Nas redes sociais, Poliana chamou atenção com declaração e internautas elogiaram a relação com Hariany: “Poliana não tem problema com ninguém”, disse uma seguidora. "Amo a leveza da Poliana com todos os filhos do Leonardo e com as noras”, opinou mais uma. “Polly sempre foi um amor com a Hariany”, escreveu uma terceira.

Vale destacar também que no passado, Poliana Rocha já foi questionada sobre seu relacionamento com a namorada de seu enteado Matheus Vargas. Na ocasião, a mãe de Zé Felipe esclareceu que não há nenhum problema entre elas, pelo contrário, que elas se dão muito bem e que está até sentindo falta da ex-A Fazenda.

"Jamais, nós nos damos super bem, acho ela uma menina incrível super batalhadora, várias vezes ela vai lá pra casa, tenho uma relação maravilhosa, inclusive, tô morrendo de saudade dela que ela tá viajando já faz um tempão e é isso, não tem nenhum motivo de ter briga entre nós duas", Poliana desmentiu os rumores sobre a relação com Hariany.

Filho de Leonardo se declara para Hariany em data especial:

Além de ganhar uma homenagem da sogra, Hariany também recebeu uma declaração do namorado. Matheus Vargas, filho do cantor Leonardo, usou as redes sociais para se declarar para a namorada, a ex-BBB e influenciadora digital. Na última quarta-feira, 11, os dois completaram 1 ano de namoro e ele fez questão de comemorar a data especial.