Filho de Leonardo se declara para Hariany Almeida em data especial

Matheus Vargas, filho de Leonardo, postou fotos em clima de romance com Hariany Almeida e se declarou ao comemorar 1 ano de namoro

Matheus Vargas, filho do cantor Leonardo, usou as redes sociais para se declarar para a namorada, a ex-BBB e influenciadora digital Hariany Almeida. Nesta quarta-feira, 11, os dois completaram 1 ano de namoro e ele fez questão de comemorar a data especial.

Em seu Instagram, o cantor postou duas fotos com a amada: na primeira ele aparece ganhando um beijo no rosto e na segunda eles estão com o rosto colado. Já na legenda, Matheus falou sobre o relacionamento com Hariany.

"1 aninn com esse ser que, ao mesmo tempo que me transmite uma paz surreal, também sabe ser o caos purin quando quer. 1 ano cheio de desafios com toda certeza, coisas que mesmo com a internet contando suas fabulas sobre nós, talvez jamais saberão o que já passamos de verdade nesse tempo juntos", começou ele.

Depois, o filho de Leonardo agradeceu por Hariany ter entrado em sua vida. "Apesar do ano difícil que tive até aqui, você me ajudou e me apoiou de uma forma que poucos fizeram. Obrigado por aparecer na minha vida, e vou repetir aqui o que já te digo todos os dias desde que estamos juntos: TE AMO e conte comigo pro que der e vier, feliz 1 ano trem lindo", finalizou.

Vale lembrar que Matheus é filho do cantor Leonardo com a ex-miss e integrante do grupo Banana Split, Liz Vargas.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Matheus Vargas (@matheusvargas)

Poliana Rocha mostra como é relação com Hariany Almeida e filho de Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, usou seu Instagram nesta quarta-feira, 11, para compartilhar um momento especial em família. Em um vídeo publicado nos stories, a influenciadora mostrou que ela e o marido receberam a visita de Matheus Vargas, um dos filhos do artista, e de Hariany Almeida, sua namorada, evidenciando a boa relação entre eles.

No registro compartilhado, os dois aparecem sentados à mesa durante o encontro familiar. "Aqui em casa, tá muito especial hoje. A Riri [apelido da influenciadora] ressuscitou! Estava com saudade ela e hoje tive o prazer de recebê-la aqui em casa. Coisa boa. Teteu também", declarou ela, que não escondeu a felicidade em recebê-los em casa. Confira!