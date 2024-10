Hariany Almeida abre álbum de fotos da festa da filha de Virginia Fonseca

Namorada de Matheus Vargas, Hariany Almeida afasta especulações de rixa ao abrir álbum de fotos na festa da filha de Virginia Fonseca

Na noite da última terça-feira, 22, Virginia Fonseca e Zé Felipecelebraram o aniversário de dois anos da filha, Maria Flor, em Goiânia. Entre os convidados, eles receberam o irmão do cantor, Matheus Vargas e sua namorada, Hariany Almeida, que ignorou as especulações envolvendo seu relacionamento com a família e abriu um álbum de fotos da festa.

Em seu perfil no Instagram, Hariany compartilhou alguns cliques exibindo seu look para o evento: um vestido rosa com um tecido leve e bem soltinho. Além disso, a influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil também compartilhou alguns registros em clima de romance com o namorado, que é um dos seis filhos do cantor sertanejo.

“Te amo”, Hariany se declarou ao amado de forma discreta na legenda da publicação e recebeu muitos elogios nos comentários: “Lindos, Deus abençoe vocês!!!”, disse uma seguidora. “Maravilhosos demais e feliz demais por você, Hari”, comentou mais uma. “Eita, Leonardo pra ter só nora linda”, outra admiradora brincou com a família do cantor sertanejo.

Vale destacar que desde que passou a fazer parte da família, Hariany se tornou alvo de rumores, envolvendo a convivência com a esposa de Leonardo, Poliana Rocha, e também com a esposa de Zé Felipe, Virginia Fonseca. No entanto, tudo não passou de especulação e elas já vieram a público desmentir os rumores diferentes vezes.

"Jamais, nós nos damos super bem, acho ela uma menina incrível super batalhadora, várias vezes ela vai lá pra casa, tenho uma relação maravilhosa, inclusive, tô morrendo de saudade dela que ela tá viajando já faz um tempão e é isso, não tem nenhum motivo de ter briga entre nós duas", Poliana negou os rumores sobre Hariany recentemente.

Hariany Almeida curtiu viagem com Matheus Vargas:

Hariany Almeida viajou para um lugar muito especial para comemorar seu aniversário. A influenciadora digital e ex-BBB completou 27 anos de vida recentemente e celebrou a data com uma viagem romântica com o namorado, o cantor Matheus Vargas, filho do cantor Leonardo com a ex-miss e integrante do grupo Banana Split, Liz Vargas.

