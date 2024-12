Vem mais um bebê? Virginia brinca sobre previsão para 2025 e resultado indica novo filho

Eita! Em brincadeira nas redes sociais sobre previsões para o próximo ano, resultado de Virginia sugere mais um bebê na família

Em viagem para as Bahamas, Virginia Fonseca separou um tempo na última sexta-feira, 6, para explorar os filtros do Instagram junto com a primogênita, Maria Alice, de três anos de idade. Em seu perfil oficial na rede social, a apresentadora do Sabadou fez um teste para saber o que vai acontecer em seu ano de 2025. O resultado da brincadeira apontou que a influenciadora terá mais um filho.

“Vem ver Maria como vai ser o nosso ano de 2025. Outro filho, não”, disparou a esposa de Zé Felipe. O resultado mostrou uma mão com aliança, uma casa sendo vendida e um casal segurando um bebê.

Na sequência dos stories, Virginia também fez o teste com Maria Alice. “Vamos ver como vai ser o da Maria? Uai, você vai namorar? Você vai embora de casa? Não, está tudo errado! Fala que você vai ficar na casa da Maria”, brincou. Em mais uma tentativa com a primeira filha, o resultado foi diferente. “Olha! É avião, viajar e mala. Você vai viajar? Será que você vai viajar muito?”.

Já na quarta tentativa, a pequena não ficou muito satisfeira com o resultado. “Você não quer dinheiro?”, perguntou a mamãe coruja. Por último, novamente apareceram notas de dinheiro no resultado de Maria Alice. "Vamos ver! Ih, o seu destino é esse, Maria. É dinheiro de novo que apareceu para você e precisa aceitar”.

Virginia abre o jogo sobre vontade de ter mais um filho

Recentemente, a influenciadora digital Virginia Fonseca surgiu nas redes sociais se preparando para colocar um implante de etonegestrel, batizado de Implanon, e aprovado como método contraceptivo. Na sequência de stories compartilhados no Instagram, ela também disse não querer ter mais filhos.

“Misericórdia [sobre estar grávida]! Inclusive, eu vim aqui colocar o negócio para eu não ficar grávida de novo, amor. Esquece. Nessa barriguinha não entra ninguém”, garantiu.

“Quem veio, veio. Quem não veio, não vem mais. Vamos colocar o implanon”, acrescentou antes de mostrar o procedimento. Na sequência, Fonseca também disse que essa é a primeira vez que passa pelo processo. “Foi super de boa”, afirmou.

Vale lembrar que em setembro deste ano, a esposa do sertanejo teve seu terceiro filho, José Leonardo, fruto do relacionamento com o músico Zé Felipe. Ela também é mãe de duas meninas: Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de dois anos de idade.