Virgínia abre o jogo sobre vontade de ter mais um filho: “Não vem mais”

Virgínia comenta sobre ter mais um filho; há menos de um mês, Virginia deu à luz José Leonardo e também é mãe de Maria Alice e Maria Flor

Nesta quarta-feira, 02, a influenciadora digital Virginia Fonseca surgiu nas redes sociais se preparando para colocar um implante de etonegestrel, batizado de Implanon, e aprovado como método contraceptivo. Na sequência de stories compartilhados no Instagram, ela também disse não querer ter mais filhos.

“Misericórdia [sobre estar grávida]! Inclusive, eu vim aqui colocar o negócio para eu não ficar grávida de novo, amor. Esquece. Nessa barriguinha não entra ninguém”, garantiu.

“Quem veio, veio. Quem não veio, não vem mais. Vamos colocar o implanon”, acrescentou antes de mostrar o procedimento. Na sequência, Fonseca também disse que essa é a primeira vez que passa pelo processo. “Foi super de boa”, afirmou.

Vale lembrar que há menos de um mês atrás, a esposa do sertanejo teve seu terceiro filho, José Leonardo, fruto do relacionamento com o músico Zé Felipe. Ela também é mãe de duas meninas: Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, que está prestes a completar dois anos.

Virginia impressiona ao revelar como está sua barriga quase um mês após o parto

Nesta quinta-feira, 03, Virginia usou seu perfil nas redes sociais para mostrar como está sua barriga após o nascimento de seu terceiro filho. Menos de um mês depois da chegada do pequeno, a influenciadora digital e apresentadora revelou que já conseguiu recuperar seu físico sequinho.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Virginia exibiu a cinturinha fina com uma selfie no espelho. Na sequência, a influenciadora digital contou que passou por uma massagem e mostrou o resultado do procedimento. Com o abdômen sequinho e marcado novamente, a influenciadora e apresentadora mostrou que já retomou o shape de sempre.

Virginia revela apelido do filho caçula que incomoda Leonardo:

Nesta terça-feira, 1º, Virginia Fonseca revelou um novo apelido para seu filho caçula, José Leonardo, fruto do relacionamento com Zé Felipe. Em suas redes sociais, a influenciadora digital chamou o pequeno pelo nome ‘proibido’ e comentou em tom de brincadeira que, se o sogro Leonardo visse a cena, certamente a xingaria.