Tá crescendo! Bia Miranda exibe barriguinha da segunda gravidez

À espera do segundo filho, a ex-A Fazenda Bia Miranda mostrou o tamanho da barriguinha de grávida durante novo ultrassom do bebê

A influenciadora digital Bia Miranda usou as redes sociais na quarta-feira, 8, para mostrar aos seguidores sua barriguinha de grávida. À espera do segundo filho, fruto da atual relação com Samuel Sant'Anna, a ex-participante de 'A Fazenda 14' realizou um novo exame de ultrassom para descobrir o sexo do caçula.

Por meio de seus stories no Instagram, Bia filmou o momento em que a médica exibiu as mãos e os pés da criança. Apesar da ansiedade, a jovem revelou que não foi possível saber o gênero do filho, uma vez que ele estava com a perna cruzada durante o procedimento.

A influenciadora, no entanto, segue acreditando que está esperando uma menina. Caso seja confirmado o sexo, ela se chamará Maysha. "Estava dando cambalhota e cruzando a perna. Hoje tenho mais certeza ainda que é menina, para ser teimosa desse jeito…", brincou a neta de consideração de Gretchen.

Vale lembrar que Bia Miranda estava grávida de gêmeos, mas acabou perdendo um dos bebês em novembro de 2024 após sofrer um aborto espontâneo. A ex-A Fazenda já é mãe do pequeno Kaleb, que completou 7 meses de vida no início desta semana, fruto de sua antiga união com DJ Buarque.

Bia Miranda mostra barriga da segunda gravidez

Bia Miranda relata sintomas da segunda gravidez

A influenciadora digital Bia Miranda tem compartilhado aos poucos com o público detalhes de sua segunda gravidez. Mãe do pequeno Kaleb, de 7 meses, fruto de seu antigo relacionamento com DJ Buarque, a ex-A Fazenda espera o primeiro filho da união atual com Samuel Sant'Anna.

Durante uma conversa descontraída com os seguidores, a neta de consideração de Gretchen aproveitou para contar como tem sido a experiência da nova gestação e os principais sintomas até o momento; confira detalhes!

