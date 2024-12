Bia Miranda relata sintomas da segunda gravidez: 'Muito diferente'

Grávida do segundo filho, a ex-A Fazenda Bia Miranda falou sobre as principais diferenças entre as duas gestações

A influenciadora digital Bia Miranda tem compartilhado aos poucos com o público detalhes de sua segunda gravidez. Mãe do pequeno Kaleb, de 6 meses, fruto de seu antigo relacionamento com DJ Buarque, a ex-A Fazenda espera o primeiro filho da união atual com Samuel Sant'Anna.

Grávida de 4 meses, Bia contou que planeja um chá revelação para anunciar o sexo do segundo herdeiro. Durante uma conversa descontraída com os seguidores na terça-feira, 17, a neta de consideração de Gretchen aproveitou para contar como tem sido a experiência da nova gestação e os principais sintomas até o momento.

Bia Miranda ainda reforçou seu palpite para o sexo do bebê: "Eu acho que é menina. Como eu expliquei, estou passando muita coisa nessa gravidez que não passei na primeira, do Kaleb. Não fiquei enjoada, não fiquei com tontura, cabelo oleoso", relatou ela.

E completou: "Está nascendo acne no meu rosto, estou enjoando muito, toda hora. Ficando tonta de quase desmaiar… É muito diferente a gravidez, por isso acho que é menina". Vale lembrar que a ex-participante de A Fazenda 14, da Record TV, estava grávida de gêmeos. No entanto, um dos embriões não se desenvolveu e ela sofreu um aborto espontâneo.

Qual é o nome do segundo filho de Bia Miranda?

Recentemente, Bia Miranda dividiu com os seguidores novos detalhes de sua nova gestação. Após mostrar registros do exame de ultrassom, a influenciadora digital revelou quais são os dois possíveis nomes escolhidos para o herdeiro caçula.

Apesar de ainda não saber o sexo do bebê, a neta de consideração de Gretchen contou que já decidiu como irá chamá-lo. "Se for menina vai ser Maysha, e se for menino, vai ser Tayler. Eu gosto desses dois nomes, são bonitos", revelou Bia Miranda.

