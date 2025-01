DJ Buarque celebra mesversario do filho com Bia Miranda: 'O que vale é meu amor por você'

DJ Buarque organizou uma festinha neste domingo, 6, para comemorar mais um mesversário do filho, Kaleb, fruto de seu relacionamento com Bia Miranda

Dia de festa na casa de DJ Buarque! O artista organizou uma festinha intimista neste domingo, 6, para comemorar mais um mesversário do filho, Kaleb. O pequeno, que completou 7 meses de vida, é fruto de seu antigo relacionamento com a influenciadora digital e ex-A Fazenda Bia Miranda.

Em seu perfil nas redes sociais, Buarque compartilhou imagens do evento, que teve como tema o Ursinho Pooh. Nas imagens, é possível observar detalhes da decoração: balões nas cores vermelho e amarelo, Além de bolo personalizado com o nome do bebê.

"Em branco não ia passar nunca! Em 2 horas, mas conseguimos. Foi tudo muito rápido, tudo muito simples, mas o que vale é meu amor por você e a intenção de todos que ajudaram também a acontecer sua “festinha”. Feliz 7 meses meu príncipe, meu guerreiro. Eu e todo mundo ao seu redor te amamos, filho!", escreveu ele na legenda.

Veja as fotos:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por BUARQUE (@buarque)

Bia Miranda parabeniza o filho

Bia Miranda também celebrou o mêsversário do filho. Ela compartilhou registros do mêsversário de seis meses do filho, que contou com o tema do filme 'Batman'. O pequeno apareceu fantasiado de Batman e vestiu uma roupinha estampada com o logo do super-heroi e uma máscara. "Meu príncipe faz 7 meses hoje, mamãe", escreveu .

Vale lembrar que Bia Miranda e DJ Buarque anunciaram publicamente o fim da relação em agosto do ano passado, após passarem cerca de um ano juntos. Atualmente, a ex-A Fazenda namora com Samuel Sant'Anna, mais conhecido na internet como Gato Preto, e espera o segundo filho. Recentemente, ela relatou como tem sido a experiência da nova gestação e os principais sintomas até o momento.

Leia também: Namorado de Bia Miranda exibe tatuagem em homenagem a ex-A Fazenda