Grávida, Bia Miranda comenta escolha de nome para o segundo filho

À espera do segundo filho, a ex-A Fazenda Bia Miranda revelou que já escolheu os possíveis nomes para o herdeiro caçula: 'É diferente'

A influenciadora digital Bia Miranda dividiu com os seguidores novos detalhes de sua nova gestação. Mãe do pequeno Kaleb, de 6 meses, fruto do antigo relacionamento com DJ Buarque, a ex-A Fazenda está à espera do segundo filho com Samuel Sant'Anna.

Após mostrar registros do exame de ultrassom realizado no início desta semana, Bia revelou quais são os dois possíveis nomes escolhidos para o herdeiro caçula. Apesar de ainda não saber o sexo do bebê, a neta de consideração de Gretchen contou que já decidiu como irá chamá-lo.

"Estão perguntando quais serão os nomes. Se for menina vai ser Maysha, e se for menino, vai ser Tayler. Eu gosto desses dois nomes, são bonitos. No começo, eu não gostei muito do Maysha, me soou meio estranho. Mas agora já me acostumei com ele. É um nome diferente, né. Bom, bonito", declarou Bia Miranda.

Nos últimos dias, a famosa, que já é mãe de um menino, disse acreditar que agora espera uma menina, devido às diferenças entre as duas gestações. "A gravidez do Kaleb eu não passei mal, não tive cabelo oleoso do jeito que está, não enjoava, mas nessa estou enjoando muito, tontura do nada. Não sei se tem alguma coisa a ver", contou ela.

Filho de Bia Miranda e Buarque rouba a cena em festinha de 6 meses

A influenciadora digital e ex-A Fazenda Bia Miranda organizou uma festinha intimista para celebrar mais um mesversário do filho, Kaleb. O pequeno, que completou 6 meses de vida na quinta-feira, 5, é fruto de seu antigo relacionamento com DJ Buarque.

Por meio das redes sociais, Bia compartilhou imagens do evento, que contou com o tema do filme 'Batman'. Nos registros, é possível observar detalhes da decoração: diversos docinhos personalizados com o nome e a inicial do bebê, balões nas cores preta, cinza e amarela, arranjos de flores em cima da mesa e um bolo de três andares com a imagem do personagem principal do longa-metragem; confira detalhes!

