Rafaella Santos mostra nova foto encantadora de Helena, filha caçula de Neymar

Irmã de Neymar, Rafaella Santos se derreteu ao compartilhar uma foto da sobrinha, Helena, usando uniforme personalizado do Botafogo

A influenciadora digital Rafaella Santos usou as redes sociais na noite de terça-feira, 26, para dividir com os seguidores uma nova foto encantadora da sobrinha caçula, Helena. A bebê, de 4 meses, é filha de seu irmão, o jogador Neymar Jr, com a modelo Amanda Kimberlly.

Por meio de seus stories no Instagram, Rafaella compartilhou um clique da pequena usando o uniforme personalizado do Botafogo, que venceu o Palmeiras por 3 a 1 no Brasileirão. Na imagem, Helena aparece diante de uma televisão enquanto é segurada pela mãe.

"Sou pé quente dada!", escreveu a irmã de Neymar na legenda da publicação. Além de tia, Rafaella Santos, grande amiga de Amanda Kimberlly, também é madrinha da bebê.

Recentemente, a influenciadora digital dividiu um vídeo encantador da pequena Helena se divertindo com um piano de brinquedo. Esbanjando fofura, a herdeira caçula do jogador de futebol foi filmada 'tocando' o instrumento.

Vale lembrar que além de Helena, Neymar Jr também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto de sua antiga relação com Carol Dantas, e Mavie, de 1 aninho, de seu atual relacionamento com Bruna Biancardi. Atualmente, o casal reside na Arábia Saudita junto com a herdeira.

Veja a foto de Helena, filha caçula de Neymar e Amanda Kimberlly:

Helena, filha de Neymar e Amanda Kimberlly - Reprodução/Instagram

Amanda Kimberlly posta novas fotos de mesversário da Helena

Recentemente, Amanda Kimberlly abriu um novo álbum de fotos das últimas semanas e compartilhou com seus seguidores. Entre as imagens, diversas fotos polaroids da festinha de 4 meses de Helena, filha da modelo com Neymar Jr, chamaram atenção.

"Last weeks (últimas semanas)", legendou a influenciadora. Além da festinha de mais um mês de vida da filha, Kimberlly também mostrou fotos em set de fotografia, desfiles e relaxando em um sofá; confira detalhes!

