Rafaella Santos encanta ao mostrar vídeo fofo de Helena, filha caçula de Neymar

Irmã de Neymar, Rafaella Santos compartilhou um vídeo encantador da sobrinha caçula, Helena, tocando piano; confira

Irmã do jogador de futebol Neymar Jr, Rafaella Santos dividiu com os seguidores um registro inédito da sobrinha caçula, Helena. A bebê de três meses é filha do atleta com a modelo Amanda Kimberlly, grande amiga da influenciadora digital.

Por meio de seus stories no Instagram, Rafaella publicou um vídeo da pequena se divertindo com um piano de brinquedo. Esbanjando fofura, a herdeira caçula de Neymar aparece 'tocando' o instrumento enquanto é filmada.

"Primeira aulinha de piano, a dada entendeu tudinho", escreveu Rafaella Santos na legenda da publicação. Recentemente, ela surpreendeu Amanda Kimberlly em seu aniversário com um buquê gigante, em formato de coração, repleto de rosas bem caras.

"Quero colocar dentro desta mensagem todos os corações que te apreciam, toda a luz e paz que você merece. Que a felicidade te acompanhe sempre e que ela seja ainda maior do que já é. É maravilhoso dividir a vida com você. Tenha certeza que na vida, no tempo e na eternidade, Deus te descreve sorrindo tudo isso que tentei te expressar. Feliz aniversário, te amo! Com amor, Dadá", declarou a irmã de Neymar Jr.

Vale lembrar que além de Helena, o jogador de futebol também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto de sua antiga relação com Carol Dantas, e da pequena Mavie, de 1 ano, de sua atual união com a modelo e influenciadora digital Bruna Biancardi.

Amanda Kimberlly reage a post de Mavie após confusão com Bruna Biancardi

A modelo Amanda Kimberlly, mãe de Helena, a caçula do jogador Neymar, reagiu a uma publicação com uma foto de Mavie, filha de Bruna Biancardi com o craque. Após ter feito algumas supostas indiretas à atual companheira do atleta recentemente, ela deixou um comentário carinhoso em uma postagem.

A publicação em questão foi um álbum de fotos compartilhado por Rafaella Santos, irmã de Neymar, no Instagram. Ela reuniu momentos especiais vividos em outubro, incluindo uma foto da sobrinha, que completou 1 ano de vida no início do mês; confira mais detalhes!

