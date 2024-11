Amanda Kimberlly posta novas fotos de mesversário da Helena, sua filha com Neymar Jr

Em novo álbum de fotos Amanda Kimberlly compartilhou em sua rede social novas fotos do mesversário de sua filha com Neymar Jr, Helena

Neste domingo, 17, Amanda Kimberlly abriu um novo álbum de fotos das últimas semanas e compartilhou com seus seguidores. Entre as imagens, diversas fotos polaroids de um mesversário de Helena, filha da modelo com Neymar Jr, chamaram atenção.

"Last weeks (últimas semanas)", legendou a influenciadora. Além da festinha de mais um mês de vida da filha, Kimberlly também mostrou fotos em set de fotografia, desfiles e relaxando em um sofá.

O mêsversário de 4 meses de Helena teve direito a um bolo e decoração feita na cor azul. Os fãs da modelo elogiaram a sequência de imagens. "Que Deus abençoe você e sua princesinha", disse outra, "A Heleninha está cada dia mais linda" escreveu uma outra seguidora, "Helena nasceu a carinha da mãe dela", comentou uma terceira.

Veja o carrossel:

Neymar Jr exibe foto inédita com Helena, sua filha caçula

Recentemente, jogador de futebol Neymar Jr fez uma rara aparição com a filha caçula, Helena, de 4 meses, fruto do affair com a modelo Amanda Kimberlly. Nas redes sociais, o atleta compartilhou uma foto com a herdeira no colo durante um encontro deles no Brasil.

Helena vive com a mãe e ainda não tinha aparecido no colo do pai desde o seu nascimento. O atleta acompanhou o parto da menina, mas logo viajou para a Arábia Saudita, onde joga em um time local.

Nos últimos dias, ele desembarcou no Brasil para celebrar o aniversário de Mavie, que é sua segunda filha e é fruto do namoro com a influencer Bruna Biancardi, e fez questão de visitar a caçula; confira o registro!

Vale lembrar que além de Helena, o jogador é pai de Mavie, que é sua segunda filha e é fruto do namoro com a influencer Bruna Biancardi. Além das duas meninas, ele também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, do antigo namoro com Carol Dantas.