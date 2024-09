Irmã de Neymar, Rafaella Santos abre álbum de fotos com os três sobrinhos

Que amor! Rafaella Santos encantou os seguidores ao compartilhar fotos com os três sobrinhos, filhos do jogador Neymar Jr.

Nesta quinta-feira, 12, Rafaella Santos usou as redes sociais para compartilhar álbum de fotos de seus momentos vividos em setembro. Irmã de Neymar Jr., a influenciadora derreteu os internautas ao publicar registros dos sobrinhos, Davi Lucca, de 12 anos, Mavie, de 11 meses, e Helena, de dois meses. Rafa ainda posou com o afilhado, Theo Lucas, filho da influenciadora Monique Vicenti.

O primogênito de Neymar é fruto no antigo relacionamento com Carol Dantas, a segunda filha é fruto da relação com Bruna Biancardi, e a caçula é fruto de um affair do atacante da Seleção Brasileira com Amanda Kimberlly. "Setembro", escreveu Rafa na legenda da postagem.

Nos comentários, não faltaram elogios. "Você é maravilhosa e amorosa! Lindossss", escreveu a cantora Lexa. "Essa titia Rafa só tem criança linda", declarou uma fã. "Dinda, você é maravilhosa e adoramos ter passado um tempo com você", disse a mãe do afilhado de Rafa, Monique.

Veja as fotos:

Rafaella Santos exibe presentes iguais para os três sobrinhos

No último dia 18, Rafaella Santos rebateu comentários de que faria distinção entre os sobrinhos e mostrou que tem carinho igual pelos três herdeiros de seu irmão, Neymar Jr. Em suas redes sociais, a tia coruja exibiu os presentes personalizados que encomendou para os três afilhados, frutos de diferentes relacionamentos do jogador de futebol.

Por meio dos stories do Instagram, Rafaella exibiu os presentes para os pequenos. Como torcedora do Botafogo, ela escolheu uniformes personalizados com o nome de cada um dos sobrinhos: Davi Lucca, de 12 anos, filho de Carol Dantas; Mavie, de 10 meses, filha de Bruna Biancardi; e Helena, de apenas um mês, filha de Amanda Kimberlly.

Apesar de ter escolhido modelos diferentes para cada um dos sobrinhos, Rafaella demonstrou carinho por todos e se preocupou em selecionar presentes especiais para cada um. Além dos uniformes personalizados, ela também escolheu uma camiseta para si e adicionou um body de bebê, sem revelar quem receberá esse mimo. Confira!