Rafaella Santos faz surpresa especial no aniversário de Amanda Kimberlly

No aniversário de Amanda Kimberlly, mãe de sua sobrinha Helena, Rafaella Santos faz surpresa e escreve declaração; veja o que a irmã de Neymar disse

A irmã de Neymar Jr., Rafaella Santos, mostrou mais uma vez que é bem próxima da mãe de sua sobrinha Helena, a modelo Amanda Kimberlly. Em sua rede social, ela revelou o que fez para homenagear a mãe de sua afilhada.

Neste domingo, 15, Rafaella Santos postou uma imagem de Amanda Kimberlly segurando um buquê gigante, de formato de coração, e repleto de rosas bem caras. Contente com o mimo, a mãe de Helena fez o clique segurando a lembrança e a irmã de Neymar Jr. usou a foto para escrever uma homenagem.

"Quero colocar dentro desta mensagem todos os corações que te apreciam, toda a luz e paz que você merece. Que a felicidade te acompanhe sempre e que ela seja ainda maior do que já é. É maravilhoso dividir a vida com você. Tenha certeza que na vida, no tempo e na eternidade, Deus te descreve sorrindo tudo isso que tentei te expressar. Feliz aniversário, te amo! Com amor, Dadá", falou a influenciadora para sua amiga.

Vale lembrar que Helena, a sobrinha e afilhada de Rafaella, nasceu no dia 3 de julho em uma maternidade de São Paulo. Durante toda a gestação, Amanda Kimberlly manteve a privacidade e não se pronunciou sobre os rumores envolvendo o rápido affair com Neymar Jr. O atleta e a modelo tiveram um breve relacionamento no passado e não estão mais juntos.

Amanda Kimberlly desabafa após críticas por não amamentar a filha

A modelo Amanda Kimberlly fez um breve desabafo na tarde de domingo, 8, após se deparar com uma onda de críticas em relação a amamentação de sua filha, Helena. A pequena, que completou 2 meses recentemente, é fruto de uma relação com o jogador de futebol Neymar Jr.

O assunto veio à tona após a atriz Maisa Silva, grande amiga de Amanda, publicar uma foto onde a bebê aparece se alimentando através de uma mamadeira. Em meio a comentários maldosos, a modelo decidiu romper o silêncio para se defender.

"Fico pensando, como é a vida e a saúde mental de uma pessoa (muitos fakes) que diz saber tudo (muitas até afirmam) sobre a minha. Agora a pauta é a amamentação da minha filha. Fiquei observando essa foto e fui invadida por tantos sentimentos, dor, angústia, impotência, tristeza…", iniciou ela. Saiba mais aqui.