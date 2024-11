O aerolook de Mavie. Saiba qual é o preço da roupa da criança

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, Mavie encanta ao usar um look confortável e fofo para a viagem de avião entre Arábia Saudita e Brasil

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, a pequena Mavie, de 1 ano, explodiu o fofurômetro das redes sociais ao ser fotografada com seu aerolook para vir ao Brasil. A menina e os pais desembarcaram no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 7, para curtirem alguns dias de descanso. Com isso, a menina usou um look confortável e fofo para a viagem de avião.

Mavie e os pais estavam na Arábia Saudita, que é onde o atleta joga por um time local. Em seu retorno ao Brasil, a menina usou um conjunto de moletom cinza com estampa de um coelhinho e um calçado confortável.

O conjunto de moletom é da loja H&M e custa 14,99 euros, cerca de 92 reais. Enquanto isso, o sapato Crocs custa R$ 179.

No próximo sábado, 9, Mavie vai ganhar uma festa de aniversário luxuosa para celebrar o seu primeiro ano de vida. Quando completou a idade em outubro, ela celebrou ao lado de poucos amigos e familiares durante uma viagem para um resort. Agora, a família vai se reunir na mansão de Mangaratiba, Rio de Janeiro, para uma festa grande e luxuosa.

A segunda festa de Mavie

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, a pequena Mavie completou 1 ano de vida no dia 6 de outubro e celebrou a data especial ao lado da família em um resort de luxo na Arábia Saudita. A comemoração, no entanto, ainda não acabou!

A herdeira do jogador de futebol ganhará uma segunda festa, desta vez no Brasil. De acordo com informações do site 'Gshow', o evento acontecerá no próximo sábado, 9 , em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, onde o atleta possui uma residência em um condomínio.

O casal Neymar Jr e Bruna Biancardi devem desembarcar no país com Mavie ainda na sexta-feira, 8, a tempo de acompanhar de perto os últimos detalhes da montagem da festa da bebê.

A segunda comemoração de aniversário de 1 ano de Mavie reunirá amigos e familiares que não puderam estar presentes na primeira parte da celebração, na Árabia. Os pais da pequena dividiram o evento em duas partes devido a compromissos profissionais de Neymar com o Al-Hilal, time onde ele joga atualmente.

Vale lembrar que a primeira festinha de Mavie contou com a presença de diversos amigos do casal, além de Davi Lucca, de 13 anos, primogênito do jogador, e Carol Dantas, mãe do adolescente.