Julio Rocha encontra cobra em cima da cama do filho

O ator Julio Rocha mostrou em suas redes sociais um susto que levou ao encontrar uma cobra em cima da cama de seu filho

Em suas redes sociais, Julio Rocha sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 5, o ator passou por um baita susto ao encontrar uma cobra no quarto dos seus filhos José, de cinco anos, e Eduardo, de quatro.

O animal, da espécie Ball Python, estava em cima da cama de um dos meninos. O famoso chamou a esposa Karoline Kleine, que retirou a cobra do local com a ajuda de um brinquedo. A moça colocou o réptil no quintal da mansão onde eles vivem em Idaiatuba, São Paulo.

"É a quinta vez que aparece cobra por aqui, mas a primeira vez dentro de casa", contou Julio, que também é pai de Sarah, de um ano.

Crises no casamento

Julio Rocha ressignificou a sua carreira através da paternidade. Pai de José (5), Eduardo (4) e Sarah (1), o ator caiu nas graças do público e se tornou em uma referência quando o assunto é bom humor e leveza na criação de conteúdo para as redes sociais.

Casado com Karoline Kleine, ele conta em entrevista à Revista CARAS que a relação de amor e confiança com a família o permitiu ter um casamento saudável, no entanto, não livre de altos e baixos. Mesmo com as adversidades que podem surgir ao longo do caminho, o patriarca não deixa de deixar isso tomar o protagonismo dentro de casa.

“Um casal que não discute... você pode ter certeza de que tem algo errado. Enquanto há divergência, há interesse. Mas embora a gente possa discordar um do outro, temos um objetivo em comum que é a nossa relação e nossa família”, explica.

Longe das novelas desde Amor à Vida (2013), o ator se reinventou na internet e se transformou em um influenciador digital de sucesso. Hoje com quase 4,5 milhões de seguidores só no Instagram, ele comemora a flexibilidade que o trabalho lhe permite.

“Enquanto ouvimos casos em que os compromissos profissionais acabam deixando o casamento e os filhos em segundo plano, no meu o trabalho nos uniu ainda mais. A Karol está sempre participando comigo nos vídeos, aliás, está se revelando uma boa atriz, e as crianças também”, diz.

A demanda para criação de conteúdo é só um detalhe para o ator. Júlio Rocha brinca ao falar sobre a intimidade do casal e a importância de manter o relacionamento com esposa ainda mais vivo no período em que estão longe das redes sociais. "É claro que, como todo casal, precisamos daquele momento só nosso. Este é off-line e sem filmar", finaliza ele.

