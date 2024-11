Filho de Luciana Gimenez surge com o pai, Mick Jagger, em torcida por Kamala Harris

Mick Jagger mostra fotos de 6 dos 8 filhos para demonstrar seu apoio para Kamala Harris na eleição dos Estados Unidos

Filho de Luciana Gimenez e Mick Jagger, o jovem Lucas Jagger apareceu em uma foto compartilhada por seu pai no Instagram. Nesta semana, o músico demonstrou o seu apoio para a candidata Kamala Harris na eleição para presidente dos Estados Unidos e revelou que seus filhos também torcem pela política.

Nas redes sociais, ele compartilhou uma foto com 6 dos seus 8 filhos, sendo Jade, Caris, Elizabeth, George, James e Lucas. “Não esqueça de votar. As crianças Jagger estão votando em Kamala Harris”, disse ele.

A eleição acontece nesta terça-feira, 5, e é disputada por Kamala Harris e Donald Trump.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mick Jagger (@mickjagger)

Mick Jagger e sua namorada

Namorada de Mick Jagger, a dançarina e escritora Melanie Hamrick falou abertamente a respeito de sua união com o cantor. Juntos desde 2014, os dois são pais de Deveraux Octavian Basil Jagger, de 7 anos.

Em entrevista ao jornal britânico 'The Times', Melanie afirmou que não se importa com as críticas que recebe em torno da diferença de idade de 44 anos entre o casal. Atualmente, a escritora tem 37 anos, e o vocalista dos Rolling Stones, 81.

De acordo com a companheira de Mick Jagger, ela busca não absorver comentários negativos a respeito do assunto, uma vez que a idade distinta nunca foi um problema para ela. "Eu nem penso sobre isso", disse.

"Todo mundo vai ter uma opinião. Se você pensar sobre a opinião dos outros, não importa a sua posição na vida, você terá um problema e passará a pensar a respeito dele. Eu apenas ignoro. Eu estou feliz? Sim. As pessoas na minha vida estão felizes? Sim. Eu estou machucando alguém? Não. Ok, então cuidem de suas vidas", rebateu Melanie Hamrick, por fim.