Filha caçula de Neymar Jr surge fofíssima em nova foto

Mãe da filha caçula de Neymar Jr, Amanda Kimberlly mostra nova foto encantadora da filha durante sua festa de mesversário

Filha caçula de Neymar Jr, a bebê Helena completou 4 meses de vida na última segunda-feira, 4, e ganhou uma festa de mesversário em casa. A mãe dela, a modelo Amanda Kimberlly, compartilhou uma nova foto encantadora da herdeira para mostrar o quanto ela está fofa.

Na foto, Helena apareceu sentada ao lado do seu bolo decorado e usou um look romântico. Ela surgiu com um vestido estampado e um laço branco no cabelo.

Vale lembrar que Helena é fruto do affair de Neymar e Amanda. Ela nasceu cerca de 9 meses após a chegada da irmã Mavie, de 1 ano. Além das duas meninas, o jogador também é pai de Davi Lucca, de 13 anos.

Helena, filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly

Mais fotos da Helena

Filha caçula de Neymar Jr, a pequena Helena explodiu o fofurômetro das redes sociais ao aparecer em novas fotos compartilhadas pela família. Em celebração ao Dia das Crianças, a mãe dela, Amanda Kimberlly, o pai e a avó paterna, Nadine Gonçalves, compartilharam fotos da menina no Instagram.

Na foto exibida pela mãe, Helena surgiu com um laço rosa no cabelo e dando um sorrisinho. Enquanto isso, ela apareceu no colo da mãe em uma foto compartilhada pelo pai. Por fim, ela surgiu com um laço amarelo no cabelo em um registro exibido pela avó.

Vale lembrar que Helena é a terceira filha de Neymar, que também é pai de Davi Lucca e Mavie. A garotinha é fruto de um breve affair de Neymar e Amanda e sua paternidade foi confirmada após o nascimento.

Helena, filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly - Foto: Reprodução / Instagram

Helena, filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly - Foto: Reprodução / Instagram

Helena, filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly - Foto: Reprodução / Instagram

