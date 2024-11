Joana Prado fala sobre passado com personagem Feiticeira: 'Me arrependo'

A empresária Joana Prado, sucesso como a Feiticeira no final dos anos 1990, contou que se arrepende de ter vivido a personagem

A empresária Joana Prado abriu o coração ao recordar o início de sua carreira nas telinhas com a personagem de dança Feiticeira, sucesso no final dos anos 1990. Na época, a famosa participou de diversos programas de televisão e ganhou o apelido artístico devido a vestimenta usada por ela, característica da dança do ventre.

Em entrevista ao jornal 'O Globo', Joana revelou que se arrepende de ter vivido a personagem, mas deixa claro que o acontecimento no passado foi essencial para que ela pudesse se tornar quem é hoje. De acordo com a empresária, o arrependimento veio após se converter ao cristianismo.

"Eu me arrependo porque o arrependimento é mudança de direção e pensamento. Se estou disposta a seguir outro caminho e pensar diferente, sim, eu me arrependo. A Bíblia diz que, quando aceitamos Jesus, nos tornamos novas criaturas. Tudo que passou ficou para trás. Sei que foi um marco na minha vida. Fez parte da minha história e tenho orgulho de dizer quem eu sou hoje. Quem seria a Joana de agora se não fosse a Feiticeira? Fez parte da minha vida até para me tornar a mulher que sou, mas existiu um arrependimento", declarou a famosa.

"Ainda estou no processo de mudança, aperfeiçoamento e amadurecimento. Algumas mudanças foram radicais. Por exemplo, eu falava muito palavrão. Deus limpou a minha boca. Eu digo que foi a melhor escolha da minha vida. Meu pai brinca: ‘Ih, lá vem a pastora’. Eu respondo: ‘Pai, você prefere a Joana de antes ou a de agora?’. Ele diz: ‘Sem dúvida, a de agora’. Foi um dos melhores investimentos que fiz. Em todas as áreas da minha vida, pessoal, profissional e espiritual, só vi melhorias", acrescentou ela.

Casada com o ex-lutador Vitor Belfort, a empresária reside atualmente na Flórida, nos Estados Unidos, com a família. Lá, o casal administra uma academia: "Nossa vida é simples, sem extravagâncias. Mantemos um estilo de vida saudável", relatou Joana Prado.

