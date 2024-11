Em mansão de praia, Virginia mostra ataque de mosquitos que o filho sofreu

Em sua primeira vez na mansão da família na praia, José Leonardo recebe várias picadas de mosquitos e Virginia mostra situação do bebê

O filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, o pequeno José Leonardo, de quase dois meses de vida, é pura fofura e suas bochechas fofas não chamam apenas a atenção dos seguidores dos pais, mas também dos mosquitos da mansão de praia da família.

Curtindo alguns dias na casa em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, a empresária mostrou nesta terça-feira, 05, que o bebê acordou cheio de picadas no rosto. A famosa então postou o registro encantador do herdeiro mais novo ainda dormindo e falou sobre ele ter sido alvo dos bichos.

"Ô mãezinha, os pernilongos acharam o Zé bochecho", escreveu famosa que ainda nos últimos dias ficou passada com o sorriso do caçula.

É bom lembrar que, na última semana, José Leonardo fez sua primeira viagem de avião para ir ao local. Já Virginia Fonseca deu o que falar ao mudar seu visual após mais de nove meses sem mexer na cor dos fios por conta da gravidez do terceiro filho.

Nesta segunda-feira, 04, a influenciadora digital levou as filhas mais velhas, Maria Alice e Maria Flor, para um safári e se surpreendeu ao fazer uma descoberta sobre a personalidade de sua primogênita.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Filhos de Virginia e Zé Felipe dão show de fofura no Halloween

Os filhos Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, encantaram ao surgirem fantasiados para o Halloween na quinta-feira, 31. Na mansão de praia da família, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, os pequenos apareceram fantasiados para a data e deram um show de fofura.

As meninas colocaram vestidos de abóbora e adereços na cabeça combinando, já o caçulinha, que completará dois meses nos próximos dias, usou um macacão de monstrinho além de acessórios nos braços. Zé Felipe tirou fotos dos herdeiros e não deixou de mandar para a mamãe, que está em São Paulo cumprindo sua agenda de compromissos. Veja as fotos deles aqui!

