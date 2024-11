Thaila Ayala mostra a filha desfilando com look rosa e item de grife; veja

Em vídeo, Thaila Ayala mostra a filha com look todo rosa, bolsinha no braço e sapatilha de grife nos pés; veja o momento fofo da pequena estilosa

A atriz Thaila Ayala encantou ao mostrar um momento bem menininha de sua filha com Renato Góes, a pequena Tereza, de mais de um ano. Nesta terça-feira, 05, a famosa postou um vídeo da herdeira caçula toda arrumada para passear e ela surpreendeu com seu charme.

Usando um look todo rosa, a garota deu um show de fofura e chamou a atenção ao surgir até com uma bolsinha no braço. Nos pés, a famosa mostrou que Tereza usou um sapato de grife que pode custar mais de R$ 2,3 mil.

"Eu e minha melhor amiga dividindo bolsinhas (isso porque os sapatos não servem ainda) pra passear no shopping! Quem aguenta?", babou a artista ao ver a menina toda arrumada e cheia de estilo para acompanhá-la.

Apesar de toda essa elegância, Tereza não dispensa uma boa brincadeira com o irmão mais velho, Francisco, de dois anos. Recentemente, Thaila Ayala encantou ao mostrar a dupla toda suja após se esbaldarem nas brincadeiras.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Thaila Ayala cai no choro ao notar que roupas dos filhos não servem mais

Thaila Ayala compartilhou um momento desafiador da maternidade em suas redes sociais. Em um vídeo, a atriz se emocionou ao notar que algumas roupas de seus filhos, Francisco, de dois anos, e Tereza, de apenas um ano, já não servem mais e refletiu sobre o crescimento das crianças, frutos de seu relacionamento com Renato Góes.

Em seu perfil no Instagram, Thaila mostrou que não conseguiu segurar as lágrimas ao encontrar algumas roupinhas antigas de seus filhos. No registro, a atriz aparece organizando o armário das crianças e, ao dobrar as peças, se depara com macaquinhos e outros modelos que usavam quando eram bem pequenos.

"Sim, essa aí sou eu sofrendo quando percebo que meus filhos cresceram através das roupinhas deles. Quando me dou conta que eles nunca mais serão aqueles menininhos que cabem na palma da mão com cheiro de leite materno", ela relatou. Veja mais aqui!

