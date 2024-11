Bukassa Kabengele, de Mania de Você, recorda início da carreira musical: 'Aos 13 anos'

Em entrevista à Revista CARAS, o ator de Mania de Você comenta sua relação com a música e revela os projetos futuros que vem planejando

No ar com Mania de Você (Globo), Bukassa Kabengele(54) conta que a atuação não é a única paixão de sua carreira. Artista de nascença, como se considera o intérprete do pai de Viola (Gabz), Marcel, recorda o início da sua relação com a música e revela seus próximos projetos.

"Costumo dizer que nasci com uma alma de artista. Ainda no Congo, já dançava desde criança. No Brasil, desenhei dos 10 aos 16 anos, mas a música me fisgou logo. Eu comecei tocando violão aos 13 anos e, aos 16, já estava trabalhando profissionalmente", relembra o ator de Mania de Você, em entrevista à Revista CARAS.

Bukassa já se apresentou cantando e dançando ao lado de grandes nomes da música brasileira como Marisa Monte (57) e Elba Ramalho (73), em turnês das artistas pela Europa, Estados Unidos, Japão e países africanos. Já no Brasil, ele trabalhou em jingles publicitários e gravou álbuns em carreira solo —como o disco Mutoto, de 2005, que vendeu 200 mil cópias na França.

"Ando sempre com um violão debaixo do braço. Ultimamente tenho participado cantando em filmes e nas trilhas sonoras dos mesmos. Dá para entender o quanto a música faz parte da minha vida. Eu diria que hoje, apesar da fama como ator por conta da televisão, cinema e streaming, sou igualmente cantor e ator. Divido o amor pelas duas áreas. Não dá para negar que a música equilibra a minha alma."

Para o futuro, Bukassa não esconde o desejo e os sonhos com novas oportunidades. "Eu quero seguir minha carreira artística com dignidade e viver novos desafios", conclui o artista, com as suas paixões pulsando em suas veias.

