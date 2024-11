Após anunciar a gravidez da primeira filha, a cantora Lexa realizou uma viagem internacional para comprar o enxoval da pequena Sofia

Nesta terça-feira, 5, a cantora Lexa usou as redes sociais para compartilhar que está fazendo sua primeira viagem internacional desde o anúncio da gravidez da pequena Sofia, fruto de seu relacionamento com Ricardo Vianna. Ela escolheu voar para Orlando, na Flórida, Estados Unidos, para comprar o enxoval da primogênita.

Em seu perfil oficial no Instagram, a funkeira mostrou que está acompanhada da amiga Gabi Luthai e do namorado, Ricardo Vianna. "Gente, essa já é a terceira viagem de Sofia. Essa criança já foi para Curaçao, Colômbia, agora veio para os Estados Unidos. Filha, bem diferente da minha realidade quando eu era criança", brincou. "E essa criança que, na minha barriga, já saiu 3 vezes do país e eu só fui sair maior de idade e trabalhando", completou nos Stories.

Na sequência, Lexa compartilhou o maior objetivo da viagem: Montar o enxoval da pequena. Além disso, relatou que já começou a sentir os enjoos da gravidez. "Fui a primeira a chegar em Orlando! Tô esperando os dois chegarem (Ricardo e Gabi)! E advinha quem já chegou? Diferente da maioria das grávidas, meus enjoos começaram tardiamente. Vai entender. No meu caso só resta aceitar", escreveu.

Lexa encanta com linda declaração para a filha

A cantora Lexa e o ator Ricardo Vianna descobriram que estão à espera de uma menina noite de domingo, 3, durante um chá revelação no Rio de Janeiro. Radiante, ela usou as redes sociais na última segunda-feira, 4, para compartilhar o momento em que ela e o noivo cantam emocionados a música Cabelo de Anjo, de Melim e Lulu Santos, durante o evento e se declarou para a pequena, que vai se chamar Sofia.

"Sofia, minha Soso, pra você assistir quando estiver mais velha e entender o quanto você é especial e amada. Quero que saiba que mamãe te ama muito. Que farei e darei o meu melhor. Que a mamãe não é perfeita, mas a mamãe é esforçada. Que a mamãe quis muito você aqui. Que várias vezes quando eu chorava passando mal eu falava 'tá tudo bem meu amor, mamãe aguenta' porque eu sabia que você estava ali comigo, isso era um sinal de vida seu. E, nesse período iniciante, somos assombradas pelo medo o tempo todo", iniciou ela.

Que complementou: "Eu cantei e canto pra você. Que eu te amo mais do que eu poderia um dia imaginar. Pedi muito pra papai do céu você aqui, na verdade, mamãe suplicou mesmo. Que você venha cheia de saúde, porque aqui existe uma família que te ama DEMAIS! Sei que teremos uns dias mais legais e outros nem tanto, mas que a partir de agora, nossa missão é seguirmos juntinhas até quando você quiser seguir seu caminho. Serei seu eterno acalanto e eterno primeiro lar. Te amo", encerrou.

