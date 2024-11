Mãe de Marília Mendonça comove ao falar dos 3 anos da morte da filha

Mãe de Marília Mendonça demonstra uma maturidade e força ao falar sobre o dia dos 3 anos da morte da filha: ‘Não é diferente dos outros dias’

Mãe da cantora Marília Mendonça, Dona Ruth falou sobre como se sente no dia em que completou 3 anos da morte da filha. Em contato com o colunista Leo Dias, ela disse que a dor do luto é a mesma todos os dias de sua vida desde o acidente de avião. Assim, ela confessou que o dia 5 de novembro não tem nada de especial em sua rotina.

"Para mim é como se fosse um dia normal, um dia comum, porque, às vezes, pros fãs, essa data é um dia muito triste, mas pra mim, que sou mãe, que todos os dias quando eu abro a porta do meu quarto e vejo o quarto dela vazio, todos os dias isso dói em mim, sabe? Hoje não é diferente dos outros dias. Mas, para mim, é um dia comum, como outro qualquer", disse ela.

E completou: "Talvez seja um dia diferenciado para o mundo, né? Que presta homenagem, que sente muita falta. Mas, para mim, todos os dias eu sinto falta dela no sorriso do Léo. Eu sinto falta dela quando o Léo me abraça. Porque é um filho sem mãe e uma mãe sem a filha, né? Então a gente vai se consolando. Ele se consola em mim, eu me consolo nele e a gente vai vivendo. Mas hoje não é diferente para mim, não. Hoje é um dia normal, onde eu acordo, faço o meu exercício, faço a minha oração, trabalho, tudo normal. Esse dia não dói mais para mim, não, do que os outros, não".

Mãe de Marília Mendonça quer adotar

Três anos após a trágica morte de Marília Mendonça (1995-2021) em um acidente de avião, a mãe da cantora, Ruth Dias, faz planos para realizar um sonho que a filha não viu se concretizar: a adoção de uma criança. Ela divide com Murilo Huff os cuidados do pequeno Leo, de 4 anos, filho da sertaneja, e agora pretende realizar o desejo da sertaneja.

"Outra coisa que ela queria muito também era que eu adotasse uma criança, e isso está nos meus planos, só estou esperando o Léo ser menos ciumento e entender mais um pouco, porque ele é muito ciumento. Ele ainda é o nosso nenénzinho", contou Ruth ao Domingo Espetacular, da Record.

