Marcela Mc Gowan se declara no aniversário da noiva: 'Menina cheia de alegrias'

A cantora Luiza Martins completou 33 anos nesta terça-feira, 5, e ganhou uma bela homenagem da noiva a ex-BBB Marcela Mc Gowan

Marcela Mc Gowan usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para a noiva, a cantora Luiza Martins, que completou 33 anos de vida nesta terça-feira, 5. Em seu perfil no Instagram, a médica e ex-BBB compartilhou uma sequência de fotos com a amada e escreveu uma bela mensagem.

"Como pode alguém ser tão pitica e ao mesmo tempo tão gigante? Como pode um sorriso iluminar o mundo e uma voz inundar milhares de corações? Como pode alguém tão talentoso ser tão humilde? Eu tenho certeza que qualquer ser humano que tem o privilégio de te conhecer, já se pegou tentando entender tudo isso sobre você", começou.

"Como pode um serzinho ser assim, tão especial!? Você é tão amada Lulu, porque você é tão amável! Você é a definição de gentileza, doçura, amor mas também de resiliência e dedicação. Você é tão você, tão Luiza Martins, mas também tão Lululu, tão autêntica que é impossível não se apaixonar, em segundos. Você é também intensa, como uma boa escorpiana, profunda, intuitiva, sonhadora, potente e sábia. A lista de adjetivos é extensa, e eu, a maior fã, precisaria de um livro pra te descrever. Mas hoje eu quero só te recordar, um pouco de tudo que você é. E todos os motivos que temos para celebrar a sua vida!", acrescentou.

"É um privilégio dividir os dias com você, e poder amar e comemorar todas as suas versões! Hoje é o dia oficial, mas meu desejo é que você saiba que todos os dias são seus. Que você tenha um novo ciclo repleto de alegrias, momentos inesquecíveis, conquistas, paz, saúde e todo amor que você merece! Que os desejos do seu coração se realizem e se renovem. Te ver sonhar é minha coisa favorita! Então sonhe meu amor, realize e sonhe ainda mais! Continue sendo essa menina cheia de alegrias e essa mulher cheia de força! Feliz aniversário! Te amo em todos os detalhes!", finalizou a declaração.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcela Mc Gowan (@marcelamcgowan)

Marcela Mc Gowan pede Luiza em casamento em parque de diversões

Em novembro do ano passado, a ex-BBB e médica Marcela Mc Gowan surpreendeu ao revelar que fez um pedido de casamento para a cantora Luiza mesmo depois das duas já estarem noivas. O primeiro pedido foi feito por Luiza há alguns meses, mas Marcela quis repetir o gesto para surpreender a amada. Assim, ela escolheu um parque de diversões nos Estados Unidos para ser o cenário do pedido. Veja os detalhes!

Leia também: Marcela McGowan exibe resultado impressionante de tattoo ousada nas costas