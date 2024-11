Claudia Leitte anuncia a morte de sua bailarina de 21 anos

A cantora Claudia Leitte ficou emocionada ao receber a notícia da morte da bailarina Bella, que tinha apenas 21 anos: 'Descanse em paz'

A cantora Claudia Leitte comoveu seus seguidores ao anunciar a morte de uma bailarina de 21 anos. Neste final de semana, ela contou que a jovem Isabella Oliveira, a Bella, faleceu tão jovem.

A notícia foi dada pela cantora por meio de um post no Instagram, no qual ela lamentou o falecimento da dançarina ao relembrar um vídeo delas juntas em um trabalho. Bella e Claudia gravaram juntas o projeto Intemporal, que é o novo audiovisual da cantora.

"Ainda não me recompus… Acabei de saber que minha bailarina, BELLA, faleceu hoje, aos 21 anos. Em breve vou lançar uma tour de #Intemporal, onde ela interpreta com louvor a mente de alguém, vivendo um dilema bem invasivo, denso... Uma menina de 21 anos deu vida a algo tão profundo… uma menina de 21 anos… Descanse em paz, amada e inesquecível Bella! Que O CONSOLADOR cuide da família e dos nossos corações", disse ela.

Claudia Leitte combina look com a filha

Em suas redes sociais, Claudia Leitte sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 25 milhões de seguidores. Nesta segunda-feira, 30, a cantora curtiu um momento mais do que especial ao lado da filhaBela, de cinco anos, fruto do seu casamento com Márcio Pedreira.

Em sua conta no Instagram, a artista publicou diversas fotos de um dia de cinema com a herdeira. Claudia e Bela ainda arrasaram ao combinar os looks e posaram com camiseta cor de rosa, jardineira jeans, crocs branco e óculos escuros. Claudia também mostrou momentos delas no carro e na sala de cinema.

"Intemporal do dia: eu e minha duplinha no cinema! Ps. Robô Selvagem, virando mãe, no telão e eu chorando no colo dela, virando filha dela", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação. Além de Bela, Claudia e Márcio também são pais de Davi, de 15 anos, e Rafael, de 12.