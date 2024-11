Xande de Pilares exibe cliques inéditos no mesversário da filha: 'Linda'

O cantor Xande de Pilares mostrou o ensaio fotográfico que realizou em família para comemorar o sétimo mês da filha, Estrela

Xande de Pilares e Thay Pereira usaram as redes sociais para mostrar cliques inéditos da filha, Estrela, que completou sete meses de vida nesta terça-feira, 5.

No feed do Instagram, os papais postaram um novo ensaio fotográfico que eles realizaram para comemorar a data especial. Com looks combinando, os três posaram sorridentes e fizeram várias poses. "Um sorriso preto. Um abraço preto. Salve Zumbi. 7 meses da nossa Pretinha", escreveu a mamãe na legenda

O post recebeu vários elogios. "Tá muito linda", disse uma seguidora. "Que fotos lindas", escreveu outra. "Ela adora uma bagunça com o papai", observou uma fã. "Deus é perfeito. Família linda", falou mais uma.

A filha de Xande, aliás, vem fazendo bastante sucesso na internet. Recentemente, a menina encantou ao surgir em um vídeo fofo com o papai. Na gravação, o cantor aparece tocando um cavaquinho, enquanto Estrela stá toda sorridente e animada com seu pandeiro de brinquedo. "Fazendo um som com meu paizinho", disse Thay ao registrar o momento.

Além de Estrela, Xande também é pai de Alexandre Lucas e Alexandre Junior, frutos de outros relacionamentos.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mikimbeth 🇧🇷 (@mikimbeth)

Filha de Xande de Pilares é batizada aos pés do Cristo Redentor

Em setembro, o cantor Xande de Pilares viveu um momento especial ao celebrar o batizado de sua filha caçula, Estrela, fruto do namoro com Mikimbeth. A cerimônia religiosa aconteceu aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

Os dois escolheram padrinhos famosos para a herdeira, sendo o instrumentista e cantor Ivo Meirelles e a apresentadora Regina Casé. A família e os amigos usaram roupas brancas para a consagração da menina na igreja católica. Nas fotos, Xande e a namorada apareceram sorridentes enquanto acompanhavam este momento especial na vida da filha. Veja as fotos!

Leia também:Rafaella Santos celebra quatro meses da filha caçula de Neymar Jr: 'Bolota'