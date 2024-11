Após alta, Nadja Haddad posta foto do filho e fãs reagem: 'A carinha do papai'

A apresentadora Nadja Haddad e o marido, Danilo Joan, postaram um novo clique do filho, José, e os fãs apontaram a semelhança com o papai

Nadja Haddad e o marido, Danilo Joan, encantaram os seguidores das redes sociais na tarde desta segunda-feira, 4, ao compartilhar um clique inédito do filho, José, de seis meses. O menino nasceu com prematuridade extrema e estava internado na UTI neonatal.

Após receber alta hospitalar, o casal compartilhou no feed do Instagram uma foto de José e desejaram uma boa semana aos fãs. "Boa tarde, meu povoo! Uma semana abençoada para todos nós!", escreveram na legenda.

Nos comentários, os seguidores elogiaram o bebê e apontaram a semelhança entre ele e o papai. "Como ele é lindo! Puxou mesmo o papai coruja, Danilo. Nadja você fez uma mini cópia do papai dele. Que Deus abençoe esse pequeno!", disse uma seguidora. "Mini Danilo. Parabéns por essa vitória, agora só cheirar muito e mimar muito porque o tempo passa rápido demais viu, Nadja, daqui a pouco tem uma criança correndo pela casa", falou outra. "Não dá!!! Ele é muito fofo", escreveu uma fã. "A carinha do papai. José, bençãos sejam derramadas em sua vida", comentou mais uma.

Vale lembrar que José recebeu alta no último sábado, 2. "O dia mais feliz da minha vida! Nosso grande dia chegou! Deus honrou sua promessa na nossa vida, cumpriu a obra, e a gente vai embora para casa hoje. Graças a Deus!", celebrou Nadja.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Danilo Joan (@danilojoan)

Nadja Haddad revela o motivo para seu parto ter sido prematuro

A apresentadora Nadja Haddad aproveitou um tempo livre para responder perguntas dos fãs e revelou o motivo do seu parto prematuro. Nos Stories do Instagram, ela contou que teve um problema nas placentas dos gêmeos.

"Foi um amadurecimento das minhas placentas fora da época. As minhas placentas já estavam em um estado - eu não sei explicar tecnicamente - mas ao ponto de uma criança que estava para nascer. Então, elas amadureceram mais rápido do que deveriam. Foi por problemas nas placentas", explicou ela, que teve o parto com 23 semanas de gestação. Saiba mais!

Leia também: Nadja Haddad relembra experiência de quase morte: 'Dores profundas'