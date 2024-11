Eliezer mostra ansiedade de Viih Tube para dar à luz: 'O dia inteiro'

Prestes a completar 9 meses de gestação, Viih Tube não esconde a ansiedade para o nascimento do filho, Ravi, fruto de seu relacionamento com Eliezer

Prestes a completar 9 meses de gestação, a influenciadora digital Viih Tube não esconde a ansiedade para o nascimento do filho, Ravi, fruto de seu relacionamento com Eliezer. E nesta terça-feira, 5, o influenciador mostrou a preparação da companheira para o parto do pequeno. Ela já está tendo contrações iniciais e o pequeno pode vir ao mundo a qualquer momento.

No vídeo compartilhado no Instagram, Eliezer mostra o momento em que entra no quarto e encontra a gestante fazendo agachamentos. "O dia inteiro... Se existe uma mulher nessa vida que queira parir, essa mulher se chama Vitória Di Felice Morais. Bolinha (afirmou se referindo a bola de pilates que ela usa), a novelinha dela... faz isso o dia inteiro", disse ele, que riu do momento.

Viih Tube rebola para tentar induzir o parto

Nesta segunda-feira, 4, ela compartilhou em sua conta no Instagram um vídeo em que colocou o barrigão para jogo enquanto dançava e rebolava."Ela sumiu, deve ter parido o Ravi. Eu sumida 24h tentando induzir meu parto em casa", escreveu ela no vídeo. E ainda reforçou a sua ansiedade na legenda. "Eu 24h do dia com todas as minhas forças. Gente, quero parir".

Em outro momento, Eliezer revelou um grande receio envolvendo o parto do segundo filho com Viih Tube. Ele contou que sente medo de não conseguir chegar ao hospital a tempo. Isso porque os dois moram em um condomínio na Grande São Paulo e precisam pegar a Rodovia Raposo Tavares, via bastante congestionada pela manhã.

Por meio de seus stories no Instagram, o ex-participante do BBB 22, da TV Globo, mostrou que o casal saiu de casa e estava no trânsito há algum tempo. "Meu maior medo é esse. Ravi resolver vir de manhã no horário de pico da Raposo Tavares. O parto vai ser na estrada", escreveu ele na legenda, complementando com risadas.

Leia também: Prestes a dar à luz, Viih Tube revela como está se sentindo: 'Estou tendo'