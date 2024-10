Bruna Biancardi se derrete ao ver Mavie mandando beijo

Bruna Biancardi se derreteu ao receber um vídeo em que a filha Mavie, de um aninho, aparece mandando beijo ao lado do papai Neymar

Em suas redes sociais, Bruna Biancardi sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 11 milhões de seguidores. Nesta quarta-feira, 30, a digital influencer mostrou um momento super especial da filha Mavie, de um ano, fruto do seu relacionamento com Neymar.

Bruna saiu para jantar com algumas amigas e recebeu um vídeo fofíssimo da filha. No colo do jogador, Mavie diz "mamã" e ainda manda beijo. A famosa fez questão de publicar o registro em seu Instagram Stories. "Saí para jantar com as meninas e recebi esse vídeo", escreveu ela.

Além de Mavie, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do seu relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, de três meses, com Amanda Kimberlly. O craque ainda pode ser pai de uma menina húngara de dez anos, mas o caso corre em segredo de justiça.

Apelo

A modelo húngara Gabriella Gáspár, que afirma que sua filha Jázmin Zoé, de dez anos, é herdeira do jogador Neymar, usou seus stories do Instagram para mandar um recado para a influenciadora digital Bruna Biancardi. Ela compartilhou um texto pedindo desculpas para a atual namorada do craque.

"Quero pedir desculpas a uma pessoa que considerei má e que influenciou as pessoas. Me desculpe, Bruna", escreveu ela em português. "Acredito que errar é humano, mas pedir desculpas é digno de respeito", complementou.

E ela ainda fez um pedido para Bruna: "Bruna, por favor, responda para tentarmos falar como adultas. Como mãe de duas meninas. Confio que podemos conversas uns com os outros de maneira sensata e ajudar uns aos outros."

A mulher em questão é a ex-modelo húngara Gabriella Gaspar. Atualmente, ela trabalha como estoquista em Budapeste e tem 30 anos. A mulher diz que conheceu Neymar Jr quando eles ficaram juntos em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, em abril de 2013.

No processo, Gabriella pede a confirmação da paternidade e, caso o resultado dê positivo, ela também solicita o pagamento da pensão alimentícia no valor de 30 mil euros, além dos valores retroativos.

