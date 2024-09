Falta pouco para José Leonardo nascer! Na reta final da gravidez, Virginia mostrou que já está preparando as malas para a maternidade

Com nove meses de gestação completos, José Leonardo pode vir ao mundo a qualquer momento! Neste domingo, 8, Virginia Fonseca usou as redes sociais para mostrar que já iniciou as preparações para a chegada do pequeno e está arrumando as malas.

“Eu não estava arrumando [a mala] porque eu ia ficar mais ansiosa ainda e eu não queria ficar mais ansiosa. Mas agora não tem nada para fazer, além de arrumar a mala e esperar o Zé Leonardo. E ele tá aqui gente, o lindo tá aqui”, disse ela mostrando a barriguinha.

Na sequência, Virginia compartilhou que precisou dar uma pausa na preparação. "Arruma um pouquin da mala, deita um pouquin (risos) tô exausta, grupo. EXAUSTA", brincou.

Vale destacar que a apresentadora do 'Sabadou com Virginia' contou recentemente que, por recomendação médica, começou a tomar dois ansiolíticos por dia para lidar com a ansiedade que vem enfrentando durante sua terceira gestação.

Virginia se derrete ao mostrar as filhas pedindo o nascimento de José Leonardo

Não é só Virginia Fonseca que está ansiosa para a chegada de José Leonardo! No último sábado, 7, a influenciadora digital compartilhou com os seguidores um registro encantador das filhas, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1, conversando com o irmão caçula, que ainda está na barriga.

Em seu Instagram oficial, Virginia publicou um vídeo onde as herdeiras pedem para que José nasça ainda no dia de hoje. A esposa do cantor Zé Felipe já completou 9 meses de gestação e o bebê deve vir ao mundo a qualquer momento.

No registro, a primogênita de Virginia e Zé Felipe aparece sentada no colo da mãe enquanto 'fala' com o caçula da família. "José, vem hoje, por favor", pediu Maria Alice, acariciando a barriga da famosa.

Em seguida, também é possível perceber Maria Flor chamando o irmãozinho. Encantada com o pedido das filhas, Virginia Fonseca derreteu-se de amor na legenda da publicação. "'José vem hoje porfavoi' kkkk bom dia grupo! A pressão tá vindo de todos os lados (risos). Mariazinha tá querendo que o José venha hoje. Ele segue por cá", escreveu a apresentadora do SBT.