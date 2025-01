Na reta final da gravidez, Lorena Maria mostra lembrancinha de maternidade

A influenciadora digital e empresária Lorena Maria usou as redes sociais para compartilha uma parte das lembrancinhas de maternidade

A influenciadora digital e empresária Lorena Maria usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 30, para compartilhar com seus seguidores uma parte das lembrancinhas de maternidade. Na reta final da gravidez, ela está à espera do primeiro herdeiro com MC Daniel.

Por meio de seus stories no Instagram, Lorena mostrou que um dos presentinhos será uma xícara com estampa de astrounauta e planetas. O pequeno ainda não teve o nome revelado, mas a inicial é a letra R. Veja o print:

Storie de Lorena Maria (Reprodução/Instagram)

Lorena Maria revela tática para ajudar no parto do filho

Na última terça-feira, 29, Lorena Maria revelou aos seguidores uma tática que aderiu para ajudar no nascimento do filho. Ela contou que está ingerindo tâmaras, fruta que promete beneficiar o trabalho de parto. "Essa criança está demorando pra nascer, então estou comendo várias tâmaras", relatou ela em um vídeo.

Recentemente, o cantor e a influenciadora contaram que o bebê nascerá em uma maternidade no Rio de Janeiro. "Eu amo essa programação de pai de família, obstetra, casa, pediatra. E eu sei o quanto isso é importante para Lorena, se sentir segura, valorizada e amada. Ai, meu Deus. Quero chorar. Já quero chorar", declarou MC Daniel, bastante emocionado.

Quantos quilos Lorena Maria ganhou na gravidez?

Recentemente, a influenciadora digital e empresária Lorena Maria revelou um novo detalhe de sua gravidez nas redes sociais e contou quantos quilos já engordou até agora. Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, um internauta quis saber: "Engordou quanto na gravidez?". "15 quilos até agora", respondeu ela, que compartilhou imagens de quando não estava grávida e outras tiradas recentemente; confira os registros!

