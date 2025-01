Lorena Maria exibe barrigão da gravidez e recebe elogios

Lorena Maria, que espera o primeiro filho com Mc Daniel, exibiu o barrigão da gravidez e recebeu muitos elogios dos seguidores

Em suas redes sociais, Lorena Maria sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 21, a digital influencer publicou em sua conta no Instagram algumas fotos em que aparece usando um vestido nude bem justinho, que ressaltou ainda mais o seu barrigão de gravidez.

A famosa espera um menino, fruto do seu relacionamento com MC Daniel, mas o bebê ainda não teve o nome revelado.

"Meu cajuzinho", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Grávida mais linda", escreveu uma internauta. "Grávida linda", disse outra. "Maravilhosa demais", elogiou uma terceira.

Ganho de peso

A influenciadora digital e empresária Lorena Maria revelou um novo detalhe de sua gravidez nas redes sociais na terça-feira, 14. À espera de um menino, fruto de seu relacionamento com MC Daniel, ela contou quantos quilos já engordou até agora.

Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, um internauta quis saber: "Engordou quanto na gravidez?". "15 quilos até agora", respondeu ela, que compartilhou imagens de quando não estava grávida e outras tiradas recentemente.

Recentemente, Lorena Maria se pronunciou a respeito das críticas direcionadas a ela desde que revelou publicamente que está à espera do primeiro filho com MC Daniel. Tudo começou quando Joana Silva, uma outra influenciadora, publicou um vídeo comentando sobre mulheres que abrem mão de algo para realizarem sonhos de seus maridos, como engravidar. No registro, a moça em questão usou de exemplo uma declaração antiga de MC Daniel, onde o funkeiro destacou seu grande sonho de ser pai.

Lorena Maria, por sua vez, fez questão de responder. "Posso até ter me expressado de forma errada na hora do caos que me colocaram. Mas nós nos escolhemos. Quando você ama alguém e quer ter um futuro e isso é recíproco, é uma escolha sim!", iniciou ela em um comentário.

