Na reta final da gravidez, Lorena Maria revela tática para ajudar no parto do filho

A influenciadora Lorena Maria contou o que tem feito para ajudar no nascimento de seu primeiro filho com MC Daniel: 'Está demorando'

A influenciadora digital e empresária Lorena Maria usou as redes sociais na tarde de terça-feira, 29, para revelar aos seguidores uma tática que aderiu para ajudar no nascimento do filho. Na reta final da gravidez, ela está à espera do primeiro herdeiro com MC Daniel.

Por meio de seus stories no Instagram, Lorena contou que está ingerindo tâmaras, fruta que promete beneficiar o trabalho de parto. "Essa criança está demorando pra nascer, então estou comendo várias tâmaras", relatou ela em um vídeo.

Na sequência, a noiva de MC Daniel mostrou o barrigão de grávida enquanto aproveitava um dia de piscina ao lado do companheiro e de amigos. No registro, Lorena Maria aparece acariciando a silhueta.

Vale lembrar que o casal, que serão pais de um menino, ainda não revelaram publicamente qual será o nome do herdeiro. Recentemente, o cantor e a influenciadora contaram que o bebê nascerá em uma maternidade no Rio de Janeiro.

"Eu amo essa programação de pai de família, obstetra, casa, pediatra. E eu sei o quanto isso é importante para Lorena, se sentir segura, valorizada e amada. Ai, meu Deus. Quero chorar. Já quero chorar", declarou MC Daniel, bastante emocionado.

Quantos quilos Lorena Maria ganhou na gravidez?

Recentemente, a influenciadora digital e empresária Lorena Maria revelou um novo detalhe de sua gravidez nas redes sociais. À espera de um menino, fruto de seu relacionamento com MC Daniel, ela contou quantos quilos já engordou até agora.

Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, um internauta quis saber: "Engordou quanto na gravidez?". "15 quilos até agora", respondeu ela, que compartilhou imagens de quando não estava grávida e outras tiradas recentemente; confira os registros!

