Menino ou menina? Lucy Ramos revela sexo do primeiro filho em chá especial

A atriz Lucy Ramos realizou um chá revelação em família para contar qual é o sexo de seu primeiro filho com Thiago Luciano; veja o vídeo!

A atriz Lucy Ramos está radiante desde que descobriu que será mamãe! À espera do primeiro filho com o marido, o ator e diretor Thiago Luciano, a artista usou as redes sociais nesta quinta-feira, 28, para contar que o casal já sabe o sexo do bebê.

A revelação do gênero aconteceu em um chá intimista e especial ao lado da família, com direito a muito suspense. Lucy organizou um evento divertido onde cada um dos convidados deveria morder um cupcake. Em meio aos doces, somente um teria o recheio colorido, sendo rosa para menina e azul para menino.

Após algumas tentativas, o sexo do bebê finalmente foi revelado: Lucy Ramos e Thiago Luciano e stão à espera de uma menina ! No vídeo publicado pela famosa, é possível perceber o quanto todos os familiares vibraram com a novidade.

"Aquele momento clássico dessa doce espera que é a gravidez: a revelação do sexo do bebê. Mas por aqui foi diferente, a surpresa foi para a família e para vocês! Nós, os papais, já sabíamos. Que essa princesa, já muito amada por todos, venha cheia de saúde", escreveu a atriz na legenda. Até o momento, ela ainda não contou qual será o nome da herdeira.

Confira o chá revelaçã feito por Lucy Ramos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucy Ramos (@lucyramos_)

Quando Lucy Ramos anunciou a gravidez?

Lucy Ramos revelou que está à espera de seu primeiro filho com Thiago Luciano no dia 21 de novembro. Através de uma publicação nas redes sociais, a mamãe mostrou fotos da barriguinha, que já está crescendo.

"Parece que você esperou a nossa maioridade pra chegar! Sim, são 18 anos juntos! E você chegou! Já está aqui! É lindo ver como você cresce a cada segundo, como as coisas vão se transformando ao nosso redor. Enquanto o tempo pinga à conta gotas, algo extraordinário está acontecendo… você já está aqui! Você já está aqui!", disse ela, na ocasião.

