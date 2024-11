Grávida, Lucy Ramos se emociona ao recordar abortos espontâneos

A atriz Lucy Ramos, que está grávida do ator e diretor Thiago Luciano, se emocionou ao revelar que já sofreu dois abortos espontâneos

Lucy Ramos usou as redes sociais nesta sexta-feira, 22, para falar sobre sua gravidez. Ela está à espera de seu primeiro filho com o ator e diretor Thiago Luciano e agradeceu as mensagens de carinho que recebeu após fazer o anúncio. Além disso, a atriz aproveitou para revelar que já sofreu dois abortos espontâneos.

"Lindezas, estamos grávidos. Após 18 anos de união, foi preciso atingir a maioridade pra engravidar. Isso não foi um problema pra gente, sempre fomos muito felizes com essa família que a gente construiu. Eu, o Thiago, os cachorros, tudo ao redor, tudo que a gente conquistou junto, mas tinha toda uma cobrança da sociedade por um bom tempo, querendo entender [o motivo de não engravidar]", começou.

Apesar das cobranças, Lucy não pensava em engravidar, mas em 2019 ela decidiu tentar. Após ir ao médico, ela acabou descobrindo que só poderia ficar grávida por meio de uma inseminação. "Fiz um tratamento, ela não deu certo e [o médico] disse que nosso caso era só com inseminação. Mas, quando ele falou, saiu um peso das minhas costas porque eu falei que não passaria por esse processo e que se fosse pra ser mãe eu ia adotar. Foi um alívio, aquela vontade de ser mãe naquela época não era minha, era do externo", contou.

No final de 2022, Lucy descobriu que estava grávida pela primeira vez. "Eu estava sentindo um enjoo e minha irmãs falou que eu estava grávida. Não tem como, a médica disse que eu não poderia engravidar naturalmente, mas o enjoou continuou, resolvi fazer o teste e estava grávida, no início de 2023. Tive muito sangramento, fiz tudo o que podia, mas em primeiro de fevereiro foi constatado o aborto espontâneo... eu entendi o que Deus propõe, o que tem que ser, na hora que tem que ser", relatou.

Esse ano, ela acabou perdendo outro bebê. "Agora, em 2024, enjoo de novo, fiz o teste e estava grávida. Eu fui ver, fazer um ultrassom, estava tudo bem, porém o coraçãozinho não estava batendo, mas era normal porque ele só ia começar a bater a partir da sétima semana. Fui viajar, na viagem, novamente, aborto espontâneo, e aquele desespero", desabafou.

Lucy voltou para o Brasil e foi conversar com seu médico para saber os motivos dos abortos. "Descobri que eu já tinha uma certa idade, que os óvulos estavam envelhecidos… teria que pegar óvulos de bancos. Novamente eu falei que não queria, queria adotar. Mas, no meio desse ano, grávida. Não comemoramos, ficamos quietinhos, porque duas experiências negativas."

"Tivemos dois filhos, que não vieram ao mundo, duas experiências, então vamos deixar vingar, um dia de cada vez, aquele terror, aquele medo de ir ao banheiro, ver o papel higiênico se tem sangue, um terror. O tempo foi passando, deu os três meses, a gente pode contar, falar, se sentir mais segura. Foi o que aconteceu. Falamos e confirmamos que o perigo não tinha mais. Vida que segue. Agora, estamos seguindo para o quinto mês. Já me sinto mãe. Tô grávida", celebrou.

Lucy Ramos aproveitou para mandar um recado para as mulheres que passaram pela mesma situação que ela. "Estamos aqui, um dia de cada vez, felizes. Eu estou fazendo esse vídeo para a mulher que está passando por isso, já passou por abortos espontâneos e tem aquele medo: 'será que eu vou conseguir engravidar?'. Vai, eu tô aqui, sou uma prova viva", disse ela, bastante emocionada.

Confira o vídeo completo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucy Ramos (@lucyramos_)

A revelação da gravidez

Nesta quinta-feira, 21, a atriz Lucy Ramos revelou que está grávida. Ela surgiu apenas de lingerie para mostrar que sua barriga de grávida já está crescendo. A estrela é casada com o ator Thiago Luciano há 18 anos e eles vão ter o primeiro filho.

"Parece que você esperou a nossa maioridade pra chegar! Sim, são 18 anos juntos! E você chegou! Já está aqui! É lindo ver como você cresce a cada segundo, como as coisas vão se transformando ao nosso redor. Enquanto o tempo pinga a conta-gotas, algo extraordinário está acontecendo… você já está aqui! Você já está aqui!", disse ela.

Leia também:De férias, Lucy Ramos curte o dia na praia ao lado do marido: 'Lindos'