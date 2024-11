Lucy Ramos está grávida pela primeira vez após 18 anos de união

Lucy Ramos será mamãe! Depois de 18 anos de relacionamento com o marido, ela anuncia que espera o seu primeiro bebê

A atriz Lucy Ramos está grávida! Ela contou a novidade para os fãs nesta quinta-feira, 21, por meio de um post nas redes sociais.

Ela surgiu apenas de lingerie para mostrar que sua barriga de grávida já está crescendo. A estrela é casada com o ator Thiago Luciano há 18 anos e eles vão ter o primeiro filho.

"Parece que você esperou a nossa maioridade pra chegar! Sim, são 18 anos juntos! E você chegou! Já está aqui! É lindo ver como você cresce a cada segundo, como as coisas vão se transformando ao nosso redor. Enquanto o tempo pinga à conta gotas, algo extraordinário está acontecendo… você já está aqui! Você já está aqui!", disse ela.

Vale lembrar que Lucy está de férias da TV depois de ter atuado na novela Família É Tudo, trama das 7 da Globo.

Nos comentários do post sobre a gravidez, vários amigos famosos celebraram a novidade. "Que amor! Uhhhuuu parabéns", disse Tata Werneck. "Uhulllll Bem vinda a essa loucura deliciosa!", escreveu Sheron Menezzes. "Parabéns! Deus abençoe vocês", afirmou Cacau Protásio.

O amor de Lucy Ramos e Thiago Luciano

Vale lembrar que Lucy e Thiago estão casados há 18 anos. Os dois se conheceram por meio de um amigo em comum que os apresentou na época em que estavam trabalhando em novelas da Globo – ele estava em Alma Gêmea e ela estava em Sinhá Moça. Eles começaram a namorar e se casaram um mês depois.

Ele é direito, ator, cineasta e roteirista. Ao longo de sua carreira, o artista já atuou em algumas novelas, como Alma Gêmea e O Profeta. Há pouco tempo, ele apareceu no programa Encontro, da Globo, para homenagear a amada e se declarar.

“Meu amor, amor da minha vida. Essa mulher tão iluminada, essa mulher que vai atrás do que quer. Poder estar do seu lado, conhecendo a sua história, sua história de vida, de onde você saiu, e quantas pessoas você consegue atingir e tocar dentro do coração delas hoje em dia, é um prazer meu poder dividir e somar essa junto com você. Meu amor, eu te amo muito. Você é uma luz na minha vida e é o meu caminho. Você é uma mulher incrível, batalhadora, forte, independente e que tem muita coisa para dar e entregar par esse muno. Que sua jornada seja sempre maravilhosa como foi hoje em dia. Te amo, amorzinho”, contou.