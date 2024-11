Lucy Ramos mostra como a família reagiu ao descobrir sua gravidez

A atriz Lucy Ramos compartilhou um vídeo mostrando como sua família reagiu ao descobrir que ela está grávida de Thiago Luciano

Lucy Ramos compartilhou em suas redes sociais um vídeo mostrando como sua família reagiu ao descobrir sua gravidez. A atriz está à espera de seu primeiro filho com o ator e diretor Thiago Luciano.

No vídeo postado no feed do Instagram, o casal reuniu os familiares como se fosse tirar uma foto e após uma contagem, Thiago gritou: "A Lucy tá grávida!", disse ele. Aos poucos, todos vão reagindo com a novidade, contudo, a irmã de Lucy se destacou por ficar parada.

"Melhor vídeo!!! No rolê, eu sou a irmã da Lucy", disse uma seguidora. "Precisamos de um depoimento da moça de óculos, muito plena", ecsreveu outra. "Eu amei, rsrs, a de óculos tá processando até agora!", falou uam fã.

Ao compartilhar o momento, Lucy escreveu: "Surge uma gravidez e junto com ela as tias, tios, primos, avós… e eles reagiram assim. Que sorte a nossa!", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Confira:

Quando Lucy Ramos anunciou a gravidez?

Lucy Ramos revelou que está à espera de seu primeiro filho com Thiago Luciano no dia 21 de novembro. "Parece que você esperou a nossa maioridade pra chegar! Sim, são 18 anos juntos! E você chegou! Já está aqui! É lindo ver como você cresce a cada segundo, como as coisas vão se transformando ao nosso redor. Enquanto o tempo pinga à conta gotas, algo extraordinário está acontecendo… você já está aqui! Você já está aqui!", disse ela, ao mostrar a barriguinha.

Lucy Ramos se emociona ao recordar abortos espontâneos

Na última sexta-feira, 22, Lucy Ramos usou as redes sociais nesta sexta-feira, 22, para falar sobre sua gravidez. Ela está à espera de seu primeiro filho com o ator e diretor Thiago Luciano e agradeceu as mensagens de carinho que recebeu após fazer o anúncio. Além disso, a atriz aproveitou para revelar que já sofreu dois abortos espontâneos.

"Eu estava sentindo um enjoo e minha irmã falou que eu estava grávida... resolvi fazer o teste e estava grávida, no início de 2023. Tive muito sangramento, fiz tudo o que podia, mas em primeiro de fevereiro foi constatado o aborto espontâneo... Agora, em 2024, enjoo de novo, fiz o teste e estava grávida. Eu fui ver, fazer um ultrassom, estava tudo bem, porém o coraçãozinho não estava batendo, mas era normal porque ele só ia começar a bater a partir da sétima semana. Fui viajar, na viagem, novamente, aborto espontâneo, e aquele desespero", contou. Confira o relato completo!

