Médica cumpre tradição após o nascimento de José Leonardo, caçula de Virginia

Em entrevista à CARAS Brasil, a ginecologista e obstetra Fabiana Garcia dos Santos conta que seguiu tradição após realizar o parto de Virginia

Virginia Fonseca (25) deu à luz José Leonardo, terceiro filho fruto do relacionamento com Zé Felipe (26), no último domingo, 8. A médica responsável pelo parto do caçula da família cumpriu uma tradição pessoal com o bebê após o parto, e contou à CARAS Brasil como foi o momento.

"Dessa vez veio esse menino tão lindo e saudável. A quem eu abençoei quando nasceu, como faço com todos os bebês que nascem comigo", afirmou, em entrevista. O terceiro herdeiro de Virginia nasceu em Goiânia, no estado de Goiás, pesando 3.590kg e com 49,5 centímetros .

Fabiana ainda reforça que criou um laço de amizade com Virginia, e que admira o esforço e garra que a empresária tem para cuidar de suas gestações. Ela diz que a cesárea correu tranquilamente e que a família estava unida no momento especial.

Leia também: Médica esclarece quando Virginia e José Leonardo devem receber alta: 'Saudáveis'

Após o nascimento de José Leonardo, Virginia tem estado bastante presente nas redes sociais. A empresária compartilha diversos momentos ao lado da família e também tem trabalhado divulgando os produtos da marca WePink nos Stories de seu perfil.

Além disso, na tarde desta segunda-feira, 9, a apresentadora mostrou o primeiro encontro de Maria Alice (3) e Maria Flor (1) com o irmão mais novo. O momento emocionou os fãs e seguidores, que já deixaram mais de 7,9 milhões de curtidas no registro.

"Sou rica e nem é sobre dinheiro… Obrigada Deus pela minha família e por tantas bençãos, me pergunto todos os dias se sou digna de viver tantas coisas incríveis, mas garanto que sou e sempre serei grata por tudo que o Senhor faz por mim", escreveu Virginia, na legenda da publicação.

CONFIRA VÍDEO DE VIRGINIA FONSECA AO LADO DO MARIDO E FILHOS: