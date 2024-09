Virginia deve repousar após o parto? Empresária deu à luz terceiro filho

Virginia deu à luz José Leonardo neste domingo, 8, e tem exibido a rotina para os seguidores; opine se a influenciadora deveria descansar ou não

Virginia Fonseca (25) deu à luz José Leonardo, terceiro filho fruto da relação com Zé Felipe (26), na tarde deste domingo, 8. Desde então, a empresária tem compartilhado diversos detalhes de sua rotina com o recém-nascido. Opine a seguir se a apresentadora deve continuar presente nas redes sociais ou se deve tirar o momento para descansar com a família.

Filho caçula de Virginia e Zé Felipe , José Leonardo —que carrega no nome homenagens ao pai e ao avô paterno, o cantor Leonardo (60)— chegou ao mundo às 17h, em um hospital de Goiânia, no estado de Goiás, pesando 3.590kg e com 49,5 centímetros.

Desde o nascimento do pequeno, a influenciadora tem compartilhado momentos do pós-parto e seguido com seu trabalho. Hoje, ela acumula mais de 49 milhões de seguidores e, até o momento, já publicou cerca de 49 stories entre ontem e hoje.

"Eu sou só gratidão, nosso príncipe é perfeito, cheio de saúde e já amado por todos! Peço a Deus que lhe dê saúde, paz, amor, sabedoria, humildade e sucesso sempre! Te amamos Zé Leonardo! Você é lindo e sua família está feliz demais com sua chegada, meu amor", escreveu ela, em uma das publicações que fez.

A apresentadora contou para os fãs e seguidores que passou mal durante a noite e quase desmaiou, já exibiu o rosto do caçula da família e também mostrou como foi o encontro de Maria Alice (3) e Maria Flor (1) com o irmão.

Além disso, ela também mostrou os detalhes de como ficou a maternidade. A influenciadora fechou um andar do hospital e decorou todo o ambiente para a chegada do pequeno. O apresentador Lucas Guedez (25), amigo de Virginia, visitou o bebê e ficou chocado com os detalhes do local.

